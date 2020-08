Alberto Matano l’ultimo scatto manda tutti in delirio (FOTO)

L’ultimo scatto di Alberto Matano fa impazzire i fan, il conduttore televisivo ha ripreso il mare bellissimo della sua Calabria

Si sta concedendo un meritato relax Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta in cui ha condiviso la scena con Lorella Cuccarini. Il conduttore ha avuto una stagione televisiva particolarmente intensa e non parliamo solo di lavoro. Matano è stato al timone della trasmissione per tutto il tempo dell’emergenza e quindi ne ha vissute di cose.

Ma nel frattempo ha anche vissuto le polemiche con quella che oramai può considerare ex collega de ‘La Vita in Diretta’. La Cuccarini, esclusa dalla conduzione del programma per la prossima stagione, lo ha accusato di maschilismo. Una definizione che di certo non ha preso bene, ma di fronte alla quale non si è scomposto. Al momento si sta rilassando e si sta godendo le vacanze estive.

Alberto Matano la foto piace tanto ai fan

In attesa dunque che ricominci il lavoro a settembre, Alberto Matano si sta rilassando in Calabria, per la precisione a Catanzaro. E’ proprio di questa città che Matano è originario e dove torna ogni volta che può. Il conduttore ama la sua terra in modo sviscerato e a testimoniarlo sono anche le tante foto che ha postato sul suo profilo.

In uno degli ultimi scatti ha anche scritto una didascalia che si riferisce ai suoi sentimenti. Ma cosa ha scritto Matano? Nello scatto che il conduttore ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale ha ripreso il mare agitato e sorride spensierato. Nel post ha scritto mare mosso, cuore calmo, il che vale a dire che il suo cuore non è infuocato.

Matano sommerso da commenti positivi

Cosa avrà voluto dire Matano? A cosa si è riferito il conduttore? Qualunque sia il significato di queste parole è certo che hanno riscosso successo. Sono stati infatti ben 5.400 i like ottenuti, segno che ai fan sono piaciute. Oltre ai like sono giunti anche svariati commenti e tutti belli e positivi. I fan hanno detto che è un bell’uomo, che è favoloso, e che ha anche bei pettorali.

Matano si è anche lasciato andare con la sua mamma. La signora ha deliziato il figliolo con i suoi piatti squisiti e il conduttore ha detto che fra mare e mamma tutto è perfetto. Di certo così non gli manca davvero nulla!