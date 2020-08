“Single”: Gabriel Garko quasi in lacrime, la reazione su Gabriele Rossi e Rocco Casalino? [FOTO]

Gabriele Rossi e Rocco Casalino paparazzati in intimità

A quanto pare il portavoce del Premier Conte, Rocco Casalino, ha archiviato la sua storia col compagno cubano Josè Carlos Alvarez mostrandosi pubblicamente con un altro. L’altro è l’attore ed ex gieffino Gabriele Rossi.

Quest’ultimo è sempre stato considerato l’amico intimo di Gabriel Garko e addirittura si dice che tra i due ci fosse una relazione sentimentale. Sul nuovo numero del magazine Chi in edicola da qualche giorno è possibile vedere le foto dell’incontro e di un presunto bacio. Ma quale sarà stata la reazione del professionista piemontese?

Gabriele Rossi da Gabriel Garko è passato a Rocco Casalino?

Gabriele Rossi e Rocco Casalino hanno cenato fuori e all’esterno del locale i paparazzi del magazine Chi li hanno beccato i due che si guardano fissi negli occhi. L’ex gieffino e attuale portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e diventato popolare per la partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello. Da sempre non ha mai tenuto segreto il suo orientamento sessuale e dopo essersi lasciato col compagno Josè travolto da una bufera online, lui ha trovato conforto tra le braccia del bel attore.

Mesi fa, in un’intervista a Domenica In, Gabriel Garko diceva: “Quella con Gabriele Rossi è un’amicizia speciale”. Per anni il professionista è stato al fianco dell’attore torinese, ma in tutto questo tempo non hanno mai avuto degli atteggiamenti in pubblico facendo sospettare che tra loro ci potrebbe essere un flirt. Ora però, la mossa di Rossi ha destabilizzato tutti.

La reazione di Gabriel Garko

E se il portale Dagospia annuncia delle informazioni sulla vicenda di gossip, Gabriel Garko ha condiviso uno scatto sul suo account Instagram con lo sguardo colo di lacrime e la didascalia: “Ma dove sei? Oggi?”, associata ad una serie di hashtag tra cui anche #single.

In molti lo hanno letto come un chiaro riferimento alla situazione sentimentale del professionista piemontese che fino a qualche tempo fa sosteneva di essere felicemente impegnato con una persona misteriosa. Ecco la foto in questione che in pochissimo tempo è diventata virale ricevendo migliaia di cuoricini rossi e commenti da parte dei follower: