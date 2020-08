Vittorio Feltri, ennesimo sfogo televisivo, “Leccate benissimo il cu*o…”

Che Vittorio Feltri non le mandi certo a dire non è una novità. Sono parecchi gli “scandali” televisivi in cui è stato coinvolto a causa delle sue affermazioni spesso troppo forti e offensive. L’ultimo episodio si è verificato poche ore fa quando, in diretta su La 7, ha avuto parole di certo poco lusinghiere per Luca Telese e David Parenzo.

Non è la prima volta che questo accade dal momento che poco più di un mese fa Vittorio Feltri si era scagliato anche abbastanza pesantemente contro i due giornalisti. Come non ricordare, poi, le parole dispreggiative verso i meridionali che gli sono costate tante contestazioni? Vediamo cos’è accaduto stavolta e quali sono state le sue parole.

Vittorio Feltri, lo sfogo contro Telese e Parenzo

Durante una delle ultime puntate di In Onda trasmesso su La 7 in sostituzione di Otto e Mezzo di Lilli Gruber (in stop per la pausa estiva), Vittorio Feltri si è reso protagonista di ennesime frasi infelici sui due giornalisti Telese e Parenzo. Durante la puntata che ha visto come ospite il Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, il tweet di Feltri è arrivato come un fulmine a ciel sereno.

Proprio mentre la Azzolina risponde alle domande dei due giornalisti, Vittorio Feltri ha pensato bene di rivolgersi a Telese e Parenzo con parole che lasceranno il segno. Feltri ha voluto, naturalmente, attaccare i due giornalisti sui quali ha nettamente puntato il dito non convinto del lavoro dei due. Ed è su Twitter che arriva lo sfogo dell’uomo che scrive “Telese e Parenzo leccano benissimo il cu*o” complimentandosi, ironicamente, con loro.

Il precedente

Non è la prima volta che Vittorio Feltri si scaglia contro i due giornalisti di La 7. Era accaduto agli inizi di luglio, in una delle prime puntate della trasmissione la cui messa in onda è prevista esclusivamente per il periodo estivo. In quell’occasione i due avevano dovuto fare i conti con altri tweet al vetriolo. “Povero Parenzo” scrive Feltri, proseguendo “Discute di politica con Franco Bechis senza sapere cosa dice”.

Nella stessa occasione, Vittorio Feltri ha criticato pesantemente anche Telese. “Sembra immigrato dal paese dei balocchi” scrive concludendo “Dice ca**ate”. Insomma, la guerra tra i tre giornalisti pare aperta. Nel frattempo, però, sui social i tweet provocatori di Feltri provocano diverse reazioni da parte degli utenti. Sono in molti a giudicare inappropriati i toni del direttore di Libero la cui libertà di espressione oltrepassa i limiti del consentito.