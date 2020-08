Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, nel cast ufficiale del GF VIP

Nelle ultime ore è emerso il nome di un altro dei concorrenti ufficiali del Grande Fratello VIP. Il reality, la cui partenza è prevista per il prossimo 14 settembre sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Dopo Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e diversi altri nomi di spicco, è confermata la presenza nel cast ufficiale di Francesco Oppini.

Il figlio di Alba Parietti che più volte abbiamo visto in televisione insieme alla madre varcherà la porta rossa. Francesco Oppini è un altro dei componenti del cast che lo stesso Signorini ha definito, già da alcune settimane, molto scoppiettante e capace di creare dinamiche imprevedibili.

Francesco Oppini al GF VIP 5

Francesco Oppini, ormai è certo, entrerà nella casa del Grande Fratello VIP 5. A confermarlo sono le voci, anche molto insistenti, che si sono create in merito. Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini non ha né confermato né smentito la notizia ma la sua partecipazione viene praticamente data per certa seppur non ufficiale. Non sarebbe la prima partecipazione ad un reality per il giovane.

Francesco Oppini, infatti, ha partecipato a La Fattoria, più precisamente alla primissima edizione. Sono passati diversi anni ormai ma i più appassionati lo ricorderanno di certo. Più recentemente, invece, lo abbiamo visto su Rai Uno, a Ballando con le Stelle, dove è apparso insieme alla madre Alba Parietti. Il ragazzo, classe 1982, secondo Signorini e la redazione sarà uno degli ingredienti principali per il nuovo “impasto” del GF VIP.

Altri concorrenti tra smentite e conferme

La prima concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 5 è stata Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore farà compagnia, dunque, a Francesco Oppini ma non sarà l’unica. Confermata, infatti, la contessa Patrizia De Blanck (che dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi promette proprio bene), Flavia Vento e il noto influencer Tommaso Zorzi. Gli altri nomi sono ancora incerti e non è ben chiaro se li vedremo varcare la porta rossa oppure no. Stiamo parlando, ad esempio, di Francesca Cipriani, che pare essersi autocandidata.

Altri nomi noti avrebbero detto di no all’eventualità di entrare all’interno del Grande Fratello VIP. Parliamo, in questo caso, dell’ex velina Maddalena Corvaglia e del bellissimo attore Gabriel Garko. I fans lo avrebbero voluto nella casa più spiata d’Italia ma l’attore ha declinato l’invito sostenendo di non poter partecipare a causa di altre impegni di lavoro. Francesco Oppini sarà, comunque, in buona compagnia. Nei prossimi giorni emergeranno, di certo, nuovi dettagli.