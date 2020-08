Manila Nazzaro confessa, “Ho conosciuto Lorenzo su internet..”

Manila Nazzaro è fidanzata con Lorenzo Amoruso con il quale ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Adesso che il percorso al reality si è concluso, l’ex Miss Italia ha svelato alcuni dettagli della sua relazione con l’ex calciatore della Fiorentina. Tra le tante cose dette, però, una ha particolarmente colpito i fans, la modalità in cui si sono conosciuti.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sarebbero conosciuti su internet e, prima di incontrarsi fisicamente, si sarebbero scritti per mesi e mesi. E’ quanto emerso da una recentissima intervista rilasciata ad un noto settimanale italiano. La notizia, come ovvio che sia, ha fatto il giro del web e adesso tutti ne parlano. Come sono andate le cose? Scopriamolo!

Manila Nazzaro, la storia nata su Twitter

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono conosciuti in un momento molto particolare della vita della donna. L’ex Miss Italia, infatti, si stava separando dal marito Francesco Cozza con tutte le sofferenze che questo comporta e che ogni coppia che si è separata conosce molto bene. Un momento di fragilità, dunque, in cui scrivere su Twitter era uno sfogo speciale per la mente.

Manila Nazzaro lo racconta ad Oggi svelando “Ci siamo conosciuti su Twitter. Ci siamo scritti per mesi senza prima vederci, ha avuto una pazienza enorme”. Poi prosegue “Ero in fase di separazione dal mio ex, avevo una testa da un’altra parte e lui ha saputo aspettare”. Già questo comportamento è sinonimo di un forte interesse che, ad oggi, dà pienamente ragione alla perseveranza dell’uomo.

Progetti importanti dopo Temptation Island

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati tra le coppie più attese della scorsa edizione di Temptation Island. Il loro percorso si è concluso nella maniera migliore dal momento che i due hanno deciso di uscire insieme dal reality e che il loro amore era più forte di qualunque altra cosa. Ed è così che oggi Amoruso si comporta amorevolmente con la compagna e con i figli di lei cercando di aiutarli in tutto, anche con i compiti dal momento che ha studiato come maestro elementare.

Per il resto, Manila Nazzaro e Amoruso stanno cercando casa insieme a Roma. Andranno presto a convivere e c’è chi è pronto a scommettere che il matrimonio potrebbe essere molto vicino. Per il momento, però, una cosa è certa: un amore come il loro, nato su internet e cresciuto giorno per giorno, merita tutto il rispetto possibile.