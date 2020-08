Maurizio Costanzo rivela ” Ecco perché Stefano De Martino se ne andò…”

Maurizio Costanzo si sta godendo la pausa estiva così come la moglie Maria De Filippi paparazzata, tra l’altro, in vacanza con un fisico da urlo. Nelle ultime ore, il noto conduttore Mediaset, ha fatto una rivelazione shock su quelli che sarebbero i reali motivi per cui, anni fa, Maria De Filippi allontanò Stefano De Martino.

Durante una recente intervista, infatti, Maurizio Costanzo si è aperto a 360 gradi. L’argomento “De Martino” era inevitabile ma non tanto per il gossip sulla separazione da Belen Rodriguez quanto per un altro dettaglio rimasto avvolto nel mistero per anni. Per quale motivo il ballerino avrebbe lasciato Mediaset? Ecco cos’ha risposto Costanzo.

Maurizio Costanzo su De Martino

Maurizio Costanzo si è soffermato a parlare dell’allontanamento di Stefano De Martino dalle reti Mediaset che, con Amici, lo avevano lanciato nel mondo dello spettacolo. Se per qualche anno dopo la fine del suo percorso da allievo proprio ad Amici, De Martino aveva lavorato come ballerino professionista nel cast del programma, ad un certo punto non è più stato così.

Nel 2019, però, è arrivata la svolta. Come chiarito da Maurizio Costanzo, De Martino era fortemente “corteggiato” da Rai Due. Pare che soprattutto l’allora direttore di Rai 2, Carlo Freccero, lo volesse tra i protagonisti della sua rete. E così è arrivata la proposta. “Evidentemente Maria non aveva nulla da offrirgli quindi Stefano ha fatto bene ad accettare il passaggio in Rai” ha sottolineato il marito della De Filippi. A questo punto, quindi, l’uomo smentisce eventuali contrasti di De Martino con Queen Mary che non avrebbe fatto pressioni né da un verso né dall’altro.

Futuro incerto

Allo stato attuale il futuro di Stefano De Martino non vede, però, molte certezze. La Rai, infatti, non ha confermato la conduzione del ballerino per Made in Sud nonostante il programma abbia ottenuto un buon successo durante la passata stagione. Cambio di testimone in vista? Maurizio Costanzo non si è espresso in merito e per sapere qualcosa sul futuro professionale del ragazzo occorrerà aspettare qualche settimana.

Maurizio Costanzo ha, però, parlato di Belen Rodriguez. Ha evitato l’argomento gossip dal momento che non ama discutere delle vicende private altrui, ma ha “analizzato” il percorso della soubrette argentina sul piano professionale. A chi la definisce una “meteora in cerca d’autore”, Costanzo ha ribattuto che la Rodriguez non gli appare come una meteora dato che, negli anni, è andata avanti partecipando alla conduzione di programmi importanti come Sanremo.