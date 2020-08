Antonella Elia approda a Uomini e Donne? L’idea di Queen Mary

Il 2020 è stato certamente un anno molto intenso per Antonella Elia. Dopo un periodo in cui è stata relativamente lontana dalle scene e dagli schermi televisivi, questo è stato l’anno in cui la showgirl torinese ha partecipato a ben due reality. In entrambi, non c’è dubbio, ha lasciato il segno.

Sia al Grande Fratello che a Temptation Island, Antonella Elia è entrata nel cuore di molti telespettatori per la sua storia e per la sua simpatia. Le novità, per la bella 56enne piemontese, sembrano non essere finite. A quanto pare potrebbe avere un ruolo importante anche a Uomini e Donne. Di cosa si tratta? Ecco i dettagli.

Antonella Elia approda a Uomini e Donne

La notizia è di quelle che ha fatto sobbalzare sulla sedia i fans di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, potrebbe essere pronto a cambiare completamente. E in questa fase di rinnovamento potrebbe essere coinvolta Antonella Elia. La showgirl, dopo l’esperienza al Grande Fratello e a Temptation Island potrebbe arrivare anche a Uomini e Donne. Secondo le prime indiscrezioni, la bionda Elia potrebbe prendere il ruolo di opinionista.

Pare, perché ancora non ci sono conferme ufficiali, che Antonella Elia potrebbe prendere il posto di Tina Cipollari. Considerato, però, che la vamp pare intenta a recuperare la crisi con Vincenzo Ferrara, pare alquanto strana che diventi una corteggiatrice di Uomini e Donne. Che la Elia vada, invece, ad affiancare la Cipollari e Sperti nel ruolo di opinionista? A cederle il posto, per altri, potrebbe essere Tiny che non sarebbe presente nella prossima edizione.

Tante novità a Uomini e Donne

La possibile partecipazione di Antonella Elia alla prossima stagione di Uomini e Donne non è la sola novità per il programma di Queen Mary. La De Filippi e la redazione intera, a quanto pare, stanno lavorando per offrire un’edizione da record. Nessuna distinzione tra trono classico e over. Tutto si svolgerà insieme, un po’ come abbiamo visto durante l’ultimo mese di messa in onda della scorsa edizione.

Giovani e meno giovani, insomma, si confronteranno per puntate che promettono davvero molto bene. Antonella Elia, nel frattempo, sarà certamente protagonista del debutto di Uomini e Donne che verrà dedicata a tutti i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Nel frattempo, prenderà il via la nuova edizione del reality dei sentimenti guidata da Alessia Marcuzzi. Ed anche in questo caso, gli ingredienti promettono proprio bene.