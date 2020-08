Can Yaman si racconta: il non riuscire a staccarsi dal suo personaggio di DayDreamer e l’intesa con Demet Ozdemir

L’attore ha parlato, in una nuova intervista, del suo rapporto con il personaggio della serie, della sua partner e di molte altre cose. Ecco le sue dichiarazioni

Can Yaman: l’attore più amato del momento

Lo avevamo già visto su Canale 5 con la serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, ma è in questi mesi che Can Yaman ha conquistato definitivamente il pubblico femminile italiano. Infatti, il suo look selvaggio e il suo carattere buono e romantico nella serie DayDreamer – Le Ali del Sogno (titolo originale: Erkenci Kus) lo hanno reso un sex symbol e adesso tutti lo vogliono.

Non si tratta solo delle donne, ma stiamo parlando anche di registi importanti, come Ferzan Ozpetek, che ha espresso la sua voglia di lavorare con l’attore turco. Can è nato ad Instanbul e ha frequentato il liceo italiano della città. Si è poi laureato in giurisprudenza, ma dopo alcuni mesi di praticantato ha deciso di lasciare tutto e ha conosciuto i suoi agenti.

L’intervista: il personaggio Can Divit e l’intesa con Demet Ozdemir

Can ha rilasciato un’intervista per DayDreamer Magazine in cui ha confessato che Can Divit, il personaggio che interpreta nella serie, è il suo ruolo preferito ed è quello da cui non riesce a staccarsi. Infatti, ha interiorizzato molti aspetti del personaggio. Poi in quel caso il direttore di produzione ha sempre (o quasi) tenuto conto delle sue opinioni. Ad esempio, è stato Can a battersi per quel look, i capelli, i tatuaggi e gli accessori.

Ma se ha accettato di interpretarlo è anche perchè sapeva che la sua partner sarebbe stata Demet Ozdemir. Non la conosceva ma la seguiva già da un po' di tempo e gli piaceva molto. Secondo lui deve esserci davvero intesa tra due interpreti perchè poi questa possa passare al pubblico. La coppia sul set ha vissuto momenti davvero divertenti e a volte, la produzione, faticava a tenere il passo.

La paura del successo e la donna ideale

L’attore ha rivelato che se da un lato sente l’amore e l’affetto delle persone, dall’altro si sente sempre giudicato e criticato da persone anche poco intelligenti. Per questo a volte si sente soffocato nella sua libertà.

Dunque, ha deciso di tenere segreta la sua vita privata. Ma, a domanda diretta, ha detto che per lui una donna deve avere un’idea e uno spirito che la rappresentino. Non ha ideali di bellezza, deve essere attratto dalla testa, dalla voce e l’espressione. Una donna deve renderlo la versione migliore di se stesso.