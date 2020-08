Luca Barbarossa allerta il pubblico “chiedono soldi utilizzando il mio nome”

Ha contestato la campagna sul web in cui vengono chiesti soldi a suo nome, Luca Barbarossa ha chiuso verso il mondo social

Ha detto stop ai social Luca Barbarossa, e già lo aveva annunciato qualche tempo fa. Adesso a maggior ragione si allontana da questo mondo virtuale che a volte crea una gran confusione. Ma cosa è successo? Pare che sia accaduto qualcosa di grave, che ha costretto Barbarossa a distaccarsi dai social. Lo scorso luglio aveva scritto che da un account falso qualcuno stava chiedendo soldi a suo nome per una fan card.

Il cantante aveva segnalato il profilo e aveva anche invitato gli utenti a dissociarsi per non farsi truffare. Barbarossa ha detto esplicitamente che non esiste una fan club ufficiale che abbia l’autorizzazione a chiedere quote per associarsi. Chiederla a nome suo è stato davvero il colmo, per questo Luca Barbarossa ha avvertito pubblicamente i fan.

Luca Barbarossa preso di mira come altri vip

Pare che anche i fan avevano capito che c’era qualcosa di sospetto in quella richiesta. Tuttavia, un utente ha detto che non è stato solo Barbarossa ad essere caduto in questa rete di truffatori, ma anche altri artisti sono stati coinvolti. Anche Red Canzian, ad esempio, ha vissuto qualcosa del genere. Per lui è dovuta intervenire la Polizia Postale.

Barbarossa per il momento non ha reso noti i suoi appuntamenti. I fan lo hanno visto l’ultima volta sul palco lo scorso aprile, quando ha pubblicato il brano Non è inutile per raccogliere fondi per il coronavirus. Il cantante però è pronto per tornare alla grande e per prima cosa sarà in radio, la sua passione. Barbarossa sarà infatti alla guida di Radio2 Social Club su Rai Radio2 insieme ad Andrea Perroni.

Barbarossa pronto per il ritorno sul palco

I due hanno avuto un enorme successo e insieme a loro c’era anche l’attore e comico Neri Marcorè. Barbarossa e Marcorè sono grande amici e hanno lavorato spesso fianco a fianco ottenendo delle grandi soddisfazioni. I due conducono vite simili, hanno una famiglia a cui dedicarsi e anche figli coetanei. Anche se entrambi hanno un approccio diverso alla vita imparano l’uno dall’altro.

Barbarossa gestisce meglio l’ansia da quando è amico di Neri e grazie a lui ha potuto tirare fuori il suo lato più comico. Insieme i due tendono a fare spettacolo e hanno i figli come spettatori.