Oroscopo 9 agosto 2020, classifica: Capricorno in pole position, tensione per Cancro

Classifica Oroscopo dei primi sei segni

1 Capricorno. Momento di ottimismo e positività. Oggi il mondo vi sorriderà e voi non potete fare altro che sorridere di rimando. La vita sentimentale procede senza intoppi e anche alcune questioni lavorative stanno andando verso una risoluzione positiva per voi. Continuate ad inseguire i vostri sogni.

2 Leone. I nati sotto questo segno vivranno una giornata molto equilibrata. Oggi ci sarà una perfetta congiunzione tra la ragione e il sentimento, che contribuirà a regalarvi momenti davvero interessanti. Questo è il momento di fare chiarezza nella vostra mente in modo da capire cosa volete realmente.

3 Ariete. Terza posizione per i nati sotto questo segno. In questo momento vi sentite sicuri di voi e capaci di compiere azioni e prendere decisioni che non immaginavate. Se c’è qualcosa che vi turba, oggi potrebbe essere risolta. L’unica cosa che dovete fare e agire e tutto andrà per il verso giusto.

4 Scorpione. Momento molto positivo in amore per i nati sotto il segno dello Scorpione. Venere è dalla vostra parte e questo vi rende forti e decisi. Attenti, però, a non abusare troppo della pazienza del partner perché l’incantesimo potrebbe finire. Nel lavoro ci saranno delle belle novità specie per chi lavora a contatto con il pubblico.

5 Acquario. Le coppie durature attraverseranno un momento molto positivo, mentre i single avranno delle belle opportunità di fare nuove conoscenze in questi giorni. Nel lavoro vanno molto bene gli affari e saranno favoriti soprattutto i settori che si occupano di investimenti e finanza.

6 Pesci. Ogni problema può essere risolto se affrontato con lucidità e tranquillità. Spesso vi caricate di situazioni inutili di cui non dovreste occuparvi. Il lavoro sta andando verso una direzione positiva. Dovete essere maggiormente sicuri di voi e credere di più in voi stessi. La sicurezza è la chiave del successo negli affari.

Previsioni 9 agosto ultimi sei segni

7 Vergine. Migliora decisamente la situazione sentimentale dei nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 9 agosto vi esorta a lasciarvi maggiormente andare nei rapporti i coppia. Siete frenati e non riuscite neppure voi a comprendere il motivo. Nel lavoro potrebbero esserci delle novità verso fine mese.

8 Gemelli. Se per molti il mese di agosto è il più tranquillo dal punto di vista lavorativo, per voi non è affatto così. Siete travolti da mille impegni e questo vi rende poco stabili e troppo distratti. In amore il periodo è positivo, ma dovete agire se volete raggiungere un obiettivo o consolidare un rapporto.

9 Sagittario. Né carne né pesce, questa è la frase che racchiude la vostra giornata. Oggi sarete tranquilli e non ci saranno particolari eventi che vi destabilizzeranno. Buone opportunità per fare nuove amicizie. Nel lavoro, invece, dovete essere pazienti e non dovete avere fretta.

10 Bilancia. La chiave del successo è restare positivi anche se ciò che vi circonda non sta soddisfacendo le vostre aspettative. In amore potrebbero esserci dei problemi se avete cominciato una storia di recente. Le relazioni stabili, invece, necessitano di maggiore considerazione.

11 Toro. Non tutti i mali vengono per nuocere. Se in questo periodo siete stati feriti da qualcuno non è detto che non possiate dargli una seconda opportunità. Affrontate i problemi a testa alta e non lasciatevi influenzare dal giudizio altrui. In amore potrebbe esserci qualche discussione.

12 Cancro. Giornata non propriamente al top per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 9 agosto evidenzia un po’ di agitazione tra i sentimenti. Cercate di non prendervela con le persone che vi circondano. Se nel lavoro si presenterà qualche imprevisto, cercate di non essere impulsivi e di mantenere la calma.