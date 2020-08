Gianluca Grignani ha rotto il silenzio con un lungo post su Instagram

In un lungo post pubblicato su Instagram Gianluca Grignani ha fatto sapere di essere sul punto di procedere con le querele contro chi ha annunciato che la moglie lo ha lasciato

Ha deciso di rompere il silenzio Gianluca Grignani e lo ha fatto con un lungo post che ha pubblicato su Instagram. Il cantante si fa sentire a distanza di alcune settimane dalla notizia lanciata da Dagospia. Cosa è successo a Grignani? Dagospia ha lanciato sul sito uno scoop riguardante la sua vita privata. Ha infatti annunciato che il cantante era stato lasciato dalla moglie Francesca dopo 17 anni vissuti insieme.

Grignani a distanza di tempo ha deciso di rispondere, ma non ha citato Francesca nel suo post. Ha invece detto che riguardo a quanto venuto fuori sui social ha preferito non smentire perché è stato troppo impegnato. Ma soprattutto, ha sottolineato Gianluca, ha scelto di gestire la sua situazione personale al meglio perché è un padre.

Gianluca Grignani è pronto per querelare

Grignani ha concluso il post dicendo di aver dato tutto in mano agli avvocati per depositare le dovute querele a chi di dovere. Nel concludere ha salutato i fan con un abbraccio. Non è sceso nei dettagli il cantante, e non ha parlato della moglie. Stando alle indiscrezioni pubblicate da Dagospia, pare che la moglie, con la quale ha avuto alti e bassi, alla fine lo ha lasciato.

Con lei Grignani è stato autore di brani come Destinazione Paradiso, con il quale nel 1995 ha partecipato al suo primo Festival di Sanremo. Ma anche altri brani come La mia storia tra le dita, Falco a metà e altre canzoni famose. La separazione risalirebbe a qualche mese fa, tuttavia non si conoscono i dettagli di questa decisione.

Uscirà a breve il nuovo triplo album di Grignani

Nessuna notizia dunque da parte di Grignani nel suo post riguardo alla sua vita privata. Gianluca Grignani e Francesca si sono sposati nel 2003 e hanno avuto quattro figli, Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Francesca, oltre ad essere stata una attiva collaboratrice per Grignani, è anche fotografa.

La coppia ha sempre scelto di stare lontana dalla vita mondana e ha sempre protetto la privacy. Infatti, non compare neanche sui profili social del cantante. Nonostante la vita privata dell’artista sembra non andare bene, prosegue invece quella professionale. Infatti, a breve uscirà un nuovo triplo album dell’artista, di cui alcuni singoli sono stati già resi noti. L’ultimo si intitola Non dirò il tuo nome.