Jessica Alves, l’ex Ken Umano si rifa il lato b di una misura sproporzionata (FOTO)

Si è rifatta il sedere Jessica Alves, l’ex Ken Umano ha un lato B sproporzionato, vuole essere una donna con curve voluttuose

Continua a sorprendere Rodrigo Alves, oggi trasformatosi in Jessica Alves. Diventato famoso per la sua somiglianza a Ken il bambolotto partner di Barbie, in seguito a numerosi interventi, continua a stupire ancora. A gennaio scorso ha infatti deciso di trasformarsi e di diventare una donna. Ha mostrato il nuovo aspetto fisico ai fan inviando dei messaggi, e tutti sono rimasti stupiti.

Nei suoi post ha detto che è noto come Ken ma che dentro si è sempre sentita come Barbie. Ad oggi è felice di poter dire che è una ragazza e si sente bella e affascinante, anche molto femminile. Rodrigo ha detto che ha vissuto per tanto tempo una vita da uomo desiderando di essere una donna.

Jessica Alves dentro è sempre stata una donna

Aveva anche messo dei finti addominali, si era fatto i muscoli di silicone sulle braccia ma non diceva la verità a se stessa. Ha anche aggiunto di aver avuto sempre un cervello femminile. Per diventare Ken si è sottoposto ad oltre cinquanta interventi chirurgici, ma dopo tanti anni ha scoperto di voler essere Barbie. Diventare una donna è stato quindi importante per Jessica, che ha mostrato per la prima volta il suo corpo femminile nel salotto di Barbara Durso.

Jessica Alves ha anche affrontato altri interventi per apparire più femminile, come quello di femminilizzazione facciale. Ma non basta, Jessica ha anche un altro sogno da realizzare. Vuole diventare mamma, ma il percorso è ancora tutto in salita. (Continua dopo la foto)

La Alves vuole diventare mamma

Jessica ha detto che anche se ancora non ha organi femminili si sente meno una donna perfetta e in grado di percepire i desideri come le altre. I suoi sentimenti di essere umano secondo lei dovrebbero essere rispettati. La vita vissuta negli ultimi 36 anni è stata una vita in cui cercava la perfezione, ma poi si è arresa, consapevole di stare invecchiando.

Adesso Jessica si è sottoposta ad un altro intervento, ha infatti deciso di aumentare il suo lato B. Ha fatto quindi una gluteo plastica e ha fatto vedere il risultato negli scatti pubblicati su Instagram. L’intervento le ha cambiato la vita e adesso ha un sedere come J-Lo e i fianchi da Kim Kardashian. Jessica vuole diventare una donna voluttuosa, sexy e con le curve!