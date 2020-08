Cristina Buccino per i pettegolezzi sulla sua vita privata diventa una furia

Cristina Buccino ha mostrato il lato più brutto di sè in una storia Instagram: va su tutte le furie

Cristina Buccino ha deciso di dire basta e così si è arrabbiata mostrandosi una vera e propria furia sui social. La 35enne è davvero incontenibile, non risparmia nessuno e afferma di essere arrabbiatissima con tutti coloro che parlano a sproposito senza sapere e senza conoscere.

E’ da giorni che si parla del fidanzamento con Andrea Iannone, prima ancora di un presunto flirt con Michele Morrone. A tutto c’è un limite ed il suo è stato raggiunto. Svegliarsi la mattina e ritrovarsi a leggere notizie raccapriccianti non è il massimo soprattutto se si è particolarmente sensibili e riservati come lo è lei.

Cristina Buccino, ultime rivelazioni e spiegazioni sulla sua vita privata

Cristina Buccino ha raccontato che secondo quanto detto sui giornali, ha avuto una relazione con qualcuno, poi è terminata perchè non ha trovato evoluzione positiva. Poi ha avuto qualche frequentazione qua e la con chiunque. In realtà tutto ha avuto inizio dal momento che durante un’intervista le è stato chiesto se fosse fidanzata o meno. Lei ha risposto di no, affermando di esser single.

La risposta non è piaciuta perchè tutto è stato travisato. Qualcuno vuole necessariamente accollarle cose che non le appartengono, cose non vere, volano notizie su notizie, tutte finte. Lei ed il gossip sono due mondi nettamente separati, chi la conosce sa. Non ama si parli di lei e delle sue cose private. E’ una donna conosciuta soltanto perchè appartiene al mondo dello spettacolo, al massimo si potrebbe parlare di questo.

Le provocazioni sono il suo punto debole ed infatti la Buccino ha ceduto

Ciò che però la fa arrabbiare in modo particolare è vedere che si parla di lei in modo totalmente scorretto mettendole in bocca cose che non sono, che non hanno a che fare con la realtà. Chiacchiericci che l’hanno accostata a persone che non ha visto o che sono semplici amici. Non per forza si deve nutrire interesse o sentimento con un uomo soltanto perchè tale.

Poi ha chiesto scusa per la rabbia forse eccessiva ma ha anche spiegato che si è trattato di un attacco di ira immediata che sapeva che prima o poi non sarebbe riuscita a controllare. E’ impulsiva e per mesi ha trattenuto ed ha contato fino a dieci. Adesso non era più tempo. Il suo punto debole sono le provocazioni. Cede facilmente, poi rassicura che per il tipo di carattere che ha non avrebbe alcun problema a rivelare la qualunque.