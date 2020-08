Andrea Delogu alza la gonna e mostra la cellulite in diretta [FOTO]

Andrea Delogu mostra la cellulite in diretta

Nell’ultimo appuntamento stagionale de La vita in diretta estate, la padrona di casa Andrea Delogu ha ospitato Cristina Fogazzi, che si fa chiamare solitamente ‘Estetista Cinica’. La donna, visto il lavoro che fa, da tanto tempo si è fatta da portavoce di un messaggio che è sempre ritenuto come cinico. Infatti il motto della professionista è: “Fate pace con il vostro corpo”.

Per tale ragione la collega di Marcello Masi, che sostiene la battaglia contro questa omologazione anche sui vari canali social, visto il vasto pubblico che la segue nel pomeriggio di Rai Uno, ha avuto una reazione clamorosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. In poche parole l’ex iena si è alzata la gonna scoprendo le sue gambe mostrando un piccolo buchino, sintomo della presenza della cellulite o ritenzione idrica. Un gesto che è stato apprezzato moltissimo sul web. (Continua dopo la foto)

Cristina Fogazzi ospite a La vita in diretta estate

L’estetista Cristina Fogazzi, che era presente nello studio de La vita in diretta estate nella puntata di venerdì 7 agosto 2020 ha dato il suo contributo. In poche parole la donna che spesso viene etichettata cinica, è in grado di far aprire gli occhi agli uomini e alle donne che non riescono ad accettarsi per quelli che sono.

L’ospite del contenitore pomeridiano di Rai Uno, infatti, ha asserito la sua posizione alla padrona di casa Andrea Delogu che pendeva dalle sue labbra. “Il corpo ci capita in sorte, come gli occhi marroni, ma noi non siamo più in grado di accettarlo”, ha detto la Fogazzi all’ex iene e ai telespettatori della prima rete che sicuramente ne trarranno un beneficio.

Andrea Delogu pungente contro chi critica le imperfezioni estetiche

Negli ultimi tre giorni di programmazione, Andrea Delogu è stata la protagonista assoluta de La vita in diretta estate. A metà settimana ha commesso una clamorosa gaffe, il giorno seguente l’ha vista coinvolta con un errore da parte della regia dello storico rotocalco di cronaca e spettacolo di Rai Uno.

Nell’ultimo appuntamento, ovvero quello in onda venerdì 7 agosto 2020, la padrone di casa si è fatta carico di un messaggio dal valore sociale molto importante. Si è rivolta a tutte quelle donne i cui mariti spesso le criticano e fanno notare delle imperfezioni estetiche come la cellulite e la buccia d’arancia. Per tale ragione la collega di Marcello Masi in diretta ha detto: “Non potrebbero chiedere il divorzio immediato?”