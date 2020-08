Grosso spavento per Giovanna Abate, lei si sfoga: “Attimi di puro terrore…” (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate si è trovata a vivere un grosso spavento in queste ore. La ragazza ha condiviso tutto con i fan di Instagram mostrando anche le immagini della disavventura.

Nella giornata di ieri, la dama ha deciso di concedersi una gita fuori porta. Nel giro di poco tempo, però, la situazione è degenerata e lei si è trovata faccia a faccia con una delle sue più grandi fobie.

Il grosso spavento provato da Giovanna Abate

Giovanna Abate ha voluto condividere con i fan il grosso spavento vissuto nella giornata di ieri. La ragazza ha deciso di andare a fare una gita in un bosco e di praticare alcuni sport legati all’arrampicata. Ad un certo punto, infatti, ha mostrato a tutti i suoi follower un percorso fatto in cima a degni alberi in cui doveva mantenersi a dei rami per spostarsi da un’estremità all’altra. Nel bel mezzo di quest’avventura, però, è stata “aggredita” da un insetto che non ha saputo riconoscere con esattezza.

Considerando la posizione alquanto pericolosa nella quale si trovava, la protagonista ha fatto di tutto per liberarsi di quella specie di calabrone senza cadere. I suoi amici, che nel frattempo si trovavano sotto di lei al sicuro, non hanno potuto fare a meno di deriderla e prenderla in giro. Questa cosa non ha fatto altro che innervosirla ulteriormente. Ad ogni modo, l’Abate ha detto di aver provato attimi di terrore puro. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo dell’ex tronista

Per fortuna, però, tutto è andato bene e Giovanna Abate se l’è cavata solo con un grosso spavento e nulla di più. Inoltre, ci ha tenuto a ribadire ai fa che, nel caso in cui dovesse cimentarsi in altre avventure di questo genere, sicuramente condividerà tutto attraverso il suo profilo Instagram. Dopo l’avvenimento, poi, Giovanna ha pubblicato una IG Stories alquanto criptica e un po’ malinconica.

La ragazza si è soffermata sui ricordi ed ha detto che è importante guardare al proprio passato e ricordare i momenti vissuti, soprattutto quelli brutti. Questo perché sono proprio i dolori, a suo avviso, che forgiano il carattere di una persona e la rendono forte e capace di barcamenarsi tra le difficoltà. A chi si starà riferendo l’ex tronista? Sarà una frecciatina per qualcuno? Ai posteri l’ardua sentenza.