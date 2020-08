Cristiano Ronaldo, cifra folle per la nuova automobile: “La più costosa al mondo…”

Cristiano Ronaldo deluso dall’uscita dalla Champions League con la Juventus

Dopo la vittoria del Campionato italiano con il nono scudetto consecutivo per la Juventus, Cristiano Ronaldo nelle ultime ore ha ricevuto una grossa delusione. Purtroppo lui e la squadra bianconera non sono riusciti a superare il turno uscendo ancora una volta dalla Champions League. Tuttavia, di recente l’attaccante portoghese si è fatto un regalo, per la precisione al proprio parco macchine.

Nonostante lo stop del campionato per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, le tasche del campione non sono state danneggiate. Infatti Ronaldo ha deciso di acquistare la sua terza Bugatti. Ma la cosa che lascia basiti è il prezzo della vettura che, secondo alcuni sarebbe la più costosa al mondo.

L’attaccante portoghese della Juventus ha comprato una Bugatti Centodieci

Di recente Cristiano Ronaldo ha fatto un acquisto davvero importante: una Bugatti Centodieci, modello presentato nel 2019 in occasione dei 110 anni dalla fondazione del leggendario marchio automobilistico. L’attaccante della Juventus e della Nazionale portoghese ha già nel suo prestigioso garage una Veyron Grand Sport Vitesse e una Chiron.

Vetture che lo sportivo mostra spesso sui suoi seguitissimi canali social. Ma la new entry fa parte di una categoria superiore. Infatti, pare che dall’annuncio di Cristiano ad oggi ne siano state costruite solo dieci in tutto il pianeta. A quanto pare la macchina in questione ha un costo pari a otto milioni di euro, forse una delle auto più preziose sul mercato.

La Bugatti Centodieci di Cristiano Ronaldo costa circa otto milioni di euro

Naturalmente Cristiano Ronaldo non ha acquistato la sua Bugatti Centodieci in concessionario qualsiasi. La vetturà sarà recapitata all’attaccante della Juventus solamente nel 2021, con molta probabilità in una versione del tutto personalizzata col suo marchio. Per la cronaca e per soddisfare le curiosità degli esperti, la Bugatti Centodieci sarà un aggiornamento della Chiron, e vanterà un motore W16 quadriturbo di 8.0 litri: 1600 cavalli.

Ovviamente si tratta di una macchina da corsa, con una velocità massima pari a 380 chilometri orari. Di certo allo sportivo che da qualche anno gioca nel campionato italiano non mancano i soldi. Tra lo stipendio da calciatore e tutti i compensi che prende dagli sponsor e soprattutto dal suo profilo Instagram, Ronaldo è uno dei calciatori più ricchi.