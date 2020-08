Giorgio Manetti getta ombre su Uomini e Donne: “Ci sono delle dinamiche che noi mi piacciono”

Giorgio Manetti contro le dinamiche di Uomini e Donne

Per alcuni anni insieme a Gemma Galgani, Giorgio Manetti è stato il protagonista assoluto del trono over di Uomini e Donne. I due hanno avuto una storia durata solo nove mesi e poi il gabbiano fiorentino ha deciso di allontanarsi dal dating show di Maria De Filippi. Al momento l’ex cavaliere ha deciso di intraprendere una nuova strada professionale, ovvero quella del cinema. Tra una pausa e l’altra, l’uomo ogni tanto accende il televisore e vede il programma pomeridiano di Canale 5.

Tuttavia spesso rimane deluso da questo, perché secondo lui le dinamiche del format sono totalmente cambiate. In una recente intervista al magazine Mio, Manetti ha confessato: “Non tornerei a Uomini e Donne, anche se è stata una bellissima esperienza, che però nell’ultimo periodo mi ha un po’ deluso perché mi sono reso conto di alcune dinamiche”. Secondo lui a U&D si recita e lui non vuole farlo oltre al contesto cinematografico.

Il gabbiano fiorentino contro Gemma Galgani

A quanto pare Giorgio Manetti si è accordo delle dinamiche di Uomini e Donne solo dopo qualche anno dopo aver detto addio al parterre senior. E se lui si è allontanato, la sua ex fiamma Gemma Galgani continua a farsi coinvolgere dai ‘progetti’ del dating show di Maria De Filippi.

Nel corso della lunga intervista rilasciata al periodico Mio, il gabbiano fiorentino è tornato a parlare della dama torinese e di certo non ha utilizzato dei termini positivi: “Non saprei più cosa consigliarle, dopo 11 anni che è seduta lì”. In poche parole l’ex cavaliere del Trono over di U&D sembrerebbe non apprezzare la lunga permanenza della direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino nel programma di Canale 5.

GIorgio Manetti fa delle rettifiche sulla frequentazione tra Gemma e Sirius

Qualche settimana fa, nel corso di un’altra intervista rilasciata ad un noto magazine, Giorgio Manetti aveva utilizzato delle parole abbastanza pesanti sulla sua ex. Ovvero sulla frequentazione tra Gemma Galgani e il 26enne Nicola Vivarelli.

Ora, invece, parlando col giornalista del periodico Mio, il gabbiano toscano ha fatto un passo indietro e spiegando ai lettori della rivista come secondo lui la dama torinese e Sirius abbiano perso una bella occasione di smentire quelle persone che credevano in una storia che durava pochi giorni. “Se avessero creato una storia vera sarebbe stati da applausi”, ha concluso l’ex cavaliere del parterre senior di U&D.