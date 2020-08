Brutta disavventura per Carolyn Smith, lividi e dolori: “Stai bene?”, la preoccupazione dei fan

Carolyn Smith pronta per Ballando con le Stelle 15

Tra qualche settimana, dopo lo stop forzato dello scorso marzo causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, partirà la 15esima edizione di Ballando con le Stelle. A capo della giuria (confermata) del talent show condotto da Milly Carlucci ci sarà ancora una volta Carolyn Smith. Quest’ultima oltre ad aver trovato la popolarità nel nostro Paese grazie al programma di danza di Rai Uno è particolarmente attiva sui suoi canali social.

Qui infatti, la coreografa condivide spesso momenti del suo quotidiano col marito, amici e i suoi cani, ma anche le prove e le lezioni di danza che fa nella sua scuola privata. La donna, inoltre, da anni combatte contro un brutto male che non vuole lasciarla in pace.

La giudice di Ballando con le Stelle è caduta procurandosi dei lividi

Qualche giorno fa Carolyn Smith ha postato una clip dalla giurata che ha letteralmente fatto preoccupare tutti coloro che la seguono sui social network. La coreografa si è descritta come una donna abbastanza attenta e prudente nei movimenti ma, dopo aver trascorso una giornata molto pesante e stressante, purtroppo è caduta in modo accidentale procurandosi dei lividi.

In poche parole è stata vittima di un infortunio domestico. “Per fare una cosa veloce sono cascata giù dalle scale. È una cosa buffa, perché faccio le cose lente e qualsiasi persona si trova in casa dico di non correre perché si può scivolare. C’è una buona notizia e una cattiva notizia. La buona è che non mi sono fatta molto male. Quella cattiva è che ho fatto stretching su una parte del corpo che non dovevo”, ha confessato la giudice di Ballando con le Stelle su Instagram.

Carolyn Smith: la preoccupazione dei follower

Alle volte la fretta è una brutta consigliera. Ne sa qualcosa Carolyn Smith che per sbrigarsi è caduta. Questo piccolo incidente tra le mura domestiche le ha procurato alcuni lividi su una zona precisa del suo corpo. In tanti si sono immediatamente preoccupati per quello accaduto al volto noto di Ballando con le Stelle.

Infatti in pochissimo tempo l’account IG della donna è stato sommerso di messaggi da parte dei follower che le chiedevano come stesse. Per la Smith serve un po’ di riposo, in modo da rimettersi in forma nel più breve tempo possibile per essere in forma all’avvio della 15esima edizione del talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.