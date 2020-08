Anna Tatangelo: gli scatti in bianco e nero che fanno impazzire

Di recente, su Instagram Anna Tatangelo (33 anni) ha pubblicato su Instagram due scatti in bianco e nero che hanno mandato in brodo di giuggiole i fan della cantante di Muchacha. Le due foto hanno raggiunto oltre 60.000 like. Anna Tatangelo è una delle artiste canore più apprezzate e seguite in Italia.

La voce di Doppiamente fragili è popolare anche sui social media. Il suo profilo ufficiale IG vanta, non a caso, circa 1.500.000 follower. Quotidianamente, gli innumerevoli fan di Anna Tatangelo la seguono in ogni momento della sua vita costellata da impegni di lavoro, viaggi, momenti di riposo con gli amici o i suoi cari e servizi fotografici.

Anna Tatangelo torna in scena con Guapo

Come leggiamo da Sky Tg24, Anna Tatangelo ha infine effettuato il suo tanto atteso comebeack fotografico con il singolo Guapo, in collaborazione con il giovane e talentuoso rapper Emanuele Palumbo, in arte Geolier. Con la nuova fatica, Anna Tatangelo ha mostrato prova di grave poliedricità, tramite la sperimentazione di più suoni diversi.

Una mossa tanto coraggiosa quanto fortunata, in quanto Anna Tatangelo ha subito trovato il consenso tanto della critica quanto dei suoi fan. Intanto, come abbiamo premesso nella nostra introduzione, la cantante 33enne ha conquistato il pubblico tramite due suoi scatti (molto sensuali) per la gioia dei maschietti. Le foto ritraggono Anna mentre si riprende dai suoi numerosi impegni quotidiani, rilassandosi. (Continua dopo il post)

Le star e i social

Non solo Anna Tatangelo, ma anche altre star della musica sono solite utilizzare i social per aggiornare i propri fan, condividendo con loro ricordi e momenti importanti della loro vita. Un esempio è Madonna, la quale ha proposto su Ig una foto nostalgica riguardante gli anni del suo debutto. In seguito è toccato a Emma, che ha condiviso uno scatto dal set del video del suo nuovo brano. Da menzionare anche Britney Spears che dopo 20 anni ha parlato del particolare look di Justin Timberlake risalente all’edizione 28 degli American music awards.

Tatangelo cambia colore ai suoi capelli

Anna Tatangelo ha cambiato colore alla sua chioma. Da notare come dopo essersi lasciata da Gigi D’Alessio, Anna abbia apportato un cambio generale alla sua vita, passando dal colore bruno dei suoi capelli al biondo e dal genere pop al rap. Queste le dichiarazioni dell’artista riportate in un recente articolo pubblicato su Grand Hotel: “Prima, per cercare di accontentare tutti, Anna non c’era mai. Oggi, a 33 anni, mi sono finalmente concessa il lusso di pensare a me”.