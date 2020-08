Cecilia e Ignazio rompono il silenzio sulla crisi: il motivo della separazione (FOTO)

In questi giorni si è molto parlato di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e del fatto che potessero essere in crisi. A far sorgere i dubbi in merito alla vicenda ci hanno pensato i diretti interessati.

Entrambi, infatti, hanno cominciato a condividere su Instagram una serie di contenuti nei quali non apparivano mai insieme. Inoltre, la scarsa attività della sorella della showgirl non ha fatto altro che acuire i sospetti. La verità, però, adesso è stata svelata dai due protagonisti.

Il chiarimento di Cecilia e Ignazio

Cecilia e Ignazio sembravano essere in crisi dato che erano lontani da diverso tempo. In molti hanno subito gridato alla rottura e l’influencer Amedeo Venza ha anche dichiarato di aver ricevuto delle informazioni in merito alla presunta crisi. Il giovane ha annunciato che la Rodriguez e Moser avessero deciso di allontanarsi per un po’ di tempo per cercare di risolvere alcuni problemi e per salvaguardare il loro rapporto. Dopi diversi giorni in cui i rumors si sono rincorsi, però, è stata chiarita la situazione.

Sia Cecilia che il suo compagno hanno condiviso delle foto sui social nei quali appaiono insieme. Nella prima, i due sono ripresi di spalle e camminano vicini come se nulla fosse. Nel secondo scatto, invece, la coppia è in auto intenta a scattarsi un simpatico selfie. Con questi scatti, dunque, la situazione è stata perfettamente chiarita. Nono sono stati necessari interventi scritti o verbali per palesare ulteriormente la vicenda. (Continua dopo le foto)

Amedeo Venza smentisce la crisi

Amedeo Venza, allora, in quanto principale artefice di questo gossip, non appena si è chiarita la situazione ha deciso di fare un intervento. L’influencer, infatti, ha ammesso di essersi sbagliato in quanto tra Cecilia e Ignazio non c’è nessuna crisi ed ha palesato meglio la situazione. Nel dettaglio, ha spiegato che i due fossero lontani semplicemente per esigenze lavorative.

I fan, ovviamente, hanno gioito della lieta novella ed hanno manifestato tutta la loro felicità al di sotto dell’ultimo post della donna. Tra i commenti di una delle sue foto pubblicate, infatti, molte persone si son complimentate con la coppia per essere davvero splendidi insieme. Altri ci hanno tenuto a dire di essere entusiasti che tutto vada per il verso giusto nella vita dei loro beniamini. I piccioncini, però, non hanno commentato e si sono limitati a disseminare qualche like.