Lauren Graham appare sui social e la foto è chiacchieratissima

Lauren Graham cambiatissima dall’ultima apparizione in TV

Lauren Graham tutti la ricordano per il celebre personaggio Lorelai Gilmore che richiedeva la sua bevanda preferita a suon di “Caffè, caffè, caffè!”. Tutti innamorati di lei e della serie che è andata benissimo proprio grazie all’attrice che in qualche modo c’ha saputo fare. Ha reso la serie divertente e unica, parlando di un semplicissimo rapporto tra madre e figlia, in simbiosi, entrambe alla ricerca della libertà, ma allo stesso tempo anche alla ricerca di un uomo con il quale portare a termine la vita, tra una risata e l’altra.

Lei dapprima innamorata di Christopher, il papà di Rory, poi caduta tra le braccia di uomini che non hanno saputo rubarle il cuore. Infine si è innamorata di Luke, un uomo che ha sempre fatto parte della sua vita, che ha una caffetteria e che ha visto crescere la sua Rory.

Tutti hanno sperato sino all’ultimo di vederli ritornare insieme, poi però puntata dopo puntata è accaduto sempre qualcosa che li ha separati. Insomma Lorelai era il personaggio simbolico più amato della serie. Una donna bellissima nonostante la sua età, una di quelle che: più il tempo passa più è bella. Oggi le cose sono diverse, è apparsa sui social e le critiche sono piovute a dirotto. (Continua dopo la foto)

Lauren Graham, dal viso dolce acqua e sapone, al viso totalmente rifatto

Lauren Graham è apparsa al pubblico stracambiata, dopo aver recitato nella serie Una mamma per amica, ha trovato successo su Netflix, ma la sua carriera cinematografica non è terminata qui, ha avuto a che fare con vari titoli e nomi importanti. Fino a qualche tempo fa era una persona normale, si è mostrata come sempre. Adesso nelle ultime settimane è successo qualcosa che l’ha cambiata totalmente.

I suoi fan sono rimasti di stucco nel vederla totalmente diversa da prima. Il viso pulito, bella anche senza trucco che faceva sorridere e lasciava quel pizzico di felicità proprio perché bello naturalmente. Riempiva i cuori di tutti. Oggi invece non è così. I fan si sono chiesti se sia caduta anche lei tra le braccia del bisturi.

Le accuse da parte dei fan e dei follower, nessun chiarimento da parte dell’attrice

I più ottimisti pensano sia cambiata a causa di un ruolo che dovrà prossimamente interpretare e che richiede un cambiamento del viso. È gonfia, sembra essere invecchiata più del dovuto. Qualcosa di strano è successo.

Qualcuno è partito in quinta accusandola di essere diventata una delle solite star che pur di migliorarsi cedono alla chirurgia estetica anche peggiorandosi. Lorelai era bella nature. Un errore simile è imperdonabile, scrivono.