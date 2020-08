E’ polemica a Temptation Island: ‘Mi sono sentito usato, non è giusto’

E’ polemica a Temptation Island

Nonostante Temptation Island sia terminato da qualche settimana, le coppie fanno ancora parlare di sé. Ciavy e Valeria si sono lasciati in mal modo, però sono stati visti insieme in una località balneare dopo la fine del reality. Antonella Elia ha dato una seconda possibilità a Pietro Delle Piane, facendo restare di stucco gli italiani.

Quest’ultimi credono che i quattro abbiano recitato un copione per ottenere visibilità. Per quanto riguarda Anna e Andrea sono al centro delle polemiche per come si è svolto il loro viaggio dei sentimenti. La donna è stata costretta a disattivare il suo profilo social a causa delle critiche. Tra queste c’è quella del tentatore Carlo.

‘Sono amareggiato, oggi non mi resta un buon ricordo di lei’

E’ polemica a Temptation Island a causa di un’affermazione della fidanzata Anna. In pratica durante il falò di confronto ha ammesso ad Andrea di aver giocato sulla sua gelosia per raggiungere degli scopi. La donna si è avvicinata a Carlo per far soffrire il partner fino a spingerlo ad andare ca convivere con lei.

Alla fine non solo sono andati via insieme, ma a breve allargheranno la famiglia con l’arrivo della cicogna. Una frase di Anna ha spiazzato i telespettatori al punto tale da inondarla di insulti. Ha detto che si è dispiaciuta per Carlo perché si stava innamorando di lei. A un certo punto ha indietreggiato per rispetto dei suoi sentimenti, dunque ha messo da parte il suo piano.

Quando il diretto interessato ha ascoltato queste parole, non ha esitato a replicare. Non ha un buon ricordo di lei, in quanto la reputa una calcolatrice. Andrea è molto innamorato, ma dovrebbe mettere davanti se stesso. Purtroppo non ha l’esperienza giusta per prendere una decisione drastica. Se Carlo fosse al suo posto, non ci avrebbe pensato due volte a lasciarla.

Carlo sul trono?

E’ polemica a Temptation Island, ma Carlo potrebbe trarne giovamento. Ha reagito in modo maturo e così è riuscito a conquistare il pubblico. Per questo motivo è probabile che la redazione di Uomini e Donne possa fargli la proposta del trono. Se così fosse, potrebbe condividere la nuova esperienza televisiva con Davide Basolo, la non scelta di Giovanna Abate. Per ora nulla è stato confermato, ragion per cui non ci resta che attendere.