Le parole di Cristina Buccino su Andrea Iannone: ‘Ecco la verità’

Le parole di Cristina

Da quando Andrea Iannone ha dovuto gettare la spugna con Giulia De Lellis, non si è più fatto vedere con una donna. In realtà ai tempi della quarantena forzata si diceva che stesse vivendo sotto lo stesso tetto con un’altra nota nel piccolo schermo. Si tratta di Cristina Buccino, ex naufraga di una vecchia edizione dell’Isola Dei Famosi.

I due non sono mai usciti allo scoperto, anche se qualcuno ha affermato di averli visti insieme. Sui rispettivi profili social, per esempio, qualche settimana fa avevano pubblicato una foto con la proprietaria dello stesso ristorante. A evidenziare questo dettaglio ci ha pensato Karina Cascella, dato che all’evento era presente l’ex cognato. Davanti a simili affermazioni Cristina ha deciso di replicare. Ecco la verità.

‘Sono mesi che sento questi chiacchiericci, ora basta’

Le parole di Cristina non sono passate inosservate, dal momento che è un personaggio pubblico molto seguito sul web. Ha detto che da giorni legge tante notizie false sulla sua vita sentimentale. In una recente intervista ha dichiarato di essere single e non capisce perché molti mettano in dubbio la sua onestà. Non avrebbe alcun tipo di problema a riferire una sua relazione, anche se è un tipo estremamente riservato.

In effetti la donna è sempre stata estranea al mondo del pettegolezzo per la sua riservatezza. Sull’isola si era avvicinata all’attore Alex Belli al punto tale da compromettere il matrimonio. Alla fine le loro strade si sono separate e da allora di lei si è parlato solo in termini professionali. Non tollera che venga associata al campione di motociclismo, soprattutto se mancano le prove concrete.

Non si è espressa sul commento di Karina riguardo la casualità degli scatti condivisi da entrambi del ristorante. I fan sperano che a breve possano ricevere buone notizie dal loro idolo. Del resto vorrebbero vederla sorridere di nuovo accanto a un uomo.

Due di picche

Le parole di Cristina non hanno avuto nulla a che vedere con il rifiuto dato all’attore Michele Morrone. Si vocifera che l’abbia corteggiata senza un buon esito. Alla fine lui si sta consolando tra le braccia di Belen Rodriguez mentre Cristina smentisce la storia d’amore con Andrea. Come se non bastasse lui avrebbe ancora dei contatti con Giulia. Nonostante tutto le vicende sentimentali dei vip riscuotono sempre un enorme successo.