Uomini e Donne, un’ex tronista di nuovo nello studio. Ecco di chi si tratta

Ex tronista di nuovo nello studio?

Le coppie nate nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi stanno facendo ancora sognare i telespettatori. Il merito è senza dubbio dovuto dalla loro voglia di mettersi in gioco per trovare il vero amore. Ciò dimostra che anche davanti alle telecamere si può conoscere l’anima gemella. Sara Shaimi, per esempio, ha scelto Sonny Di Meo e attualmente sono felicemente innamorati.

Anche Carlo Pietropoli sta vivendo la favola con Cecilia Zagarrigo e ora si stanno godendo le vacanze. Per quanto riguarda Giovanna Abate non ha avuto lo stesso lieto fine, poiché Sammy Hassan l’ha piantata in asso dopo pochi giorni. Tuttavia si dice che potrebbe tornare di nuovo nello studio. Ecco come stanno le cose.

‘In realtà non ho mai pensato a questa ipotesi’

Ex tronista di nuovo nello studio? Questa è la domanda che in tanti si sono posti sul web. Non sarebbe la prima volta che accade una cosa del genere. Basta pensare ad Andrea Cerioli, il quale si è seduto sul trono per ben due volte. Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, Maria De Filippi gli ha dato la possibilità di riprovare e così ha conosciuto Arianna Cirrincione.

Ad oggi si dichiarano molto innamorati, in quanto sono subito andati a convivere. Giovanna non ha avuto fortuna nel ruolo di corteggiatrice con Giulio Raselli, quindi ha ricevuto la proposta. In questo modo ha conosciuto Davide Basolo, Alessandro Graziani e Sammy.

Tra i tre quest’ultimo ha conquistato il cuore della tronista, però pare che abbia sfruttato il momento per visibilità. Ai fan di UeD è dispiaciuto il trattamento che le ha riservato, ragion per cui vorrebbero rivederla a settembre. Giovanna ha ammesso che per adesso non sarebbe predisposta, ma potrebbe cambiare idea. Del resto crede pur sempre nell’amore.

Davide sul trono?

Giovanna, ex tronista di nuovo nello studio, potrebbe sedersi accanto a Davide, la sua non scelta. Il pubblico ha amato fin dall’inizio il ragazzo per il corteggiamento esemplare. E’ entrato in punta di piedi nella vita della ragazza fino a farle dubitare su Sammy. Alessandro ha deciso di ritirarsi perché consapevole della situazione. Se i due dovessero rivedersi, quali saranno le conseguenze? Per scoprirlo non ci resta che attendere.