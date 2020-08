Maria De Filippi si scaglia contro Stefano De Martino, ecco le sue parole

Maria si scaglia contro Stefano

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono al centro del gossip da quando si sono detti addio per l’ennesima volta. Secondo fonti attendibili sembra che i problemi siano nati durante il periodo della quarantena forzata. Si dice che la colpa sia sempre dell’ex ballerino di Amici, poiché avrebbe compiuto di nuovo un gesto d’infedeltà.

All’inizio Belen era comparsa sui social con le lacrime, chiaro segno della sua stanchezza psico-fisica nell’affrontare la faccenda. Ad oggi pare che abbia ritrovato il sorriso accanto a Michele Morrone, il quale ha rimpiazzato l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. In sua difesa dalle malelingue, è intervenuta Maria De Filippi. Ecco le sue parole.

‘E’ colpa di Stefano, sbaglia sempre lui’

Maria si scaglia contro Stefano per essersi comportato nuovamente male con la bella argentina. Qualche settimana fa ha rivelato durante un’intervista di aver riferito lei a Emma Marrone la scelta di Stefano. Quest’ultimo voleva lasciarla per Belen, ma non aveva il coraggio di comunicarglielo. Ragion per cui la conduttrice ha deciso di prendere in mano le redini della situazione.

Emma, nonostante la triste notizia, non ha gettato la spugna e ha continuato a esibirsi sul palcoscenico. Una volta convolato a nozze con Belen, è nato il piccolo Santiago. Dopo pochi anni è arrivato il divorzio a causa di un tradimento di lui. Tuttavia, per amore del figlio, hanno voluto riprovare e sembrava che stavolta fosse quella giusta.

In realtà le cose non sono andate per il verso giusto. Ancora una volta Stefano è venuto meno all’impegno preso, quindi la De Filippi ha espresso un proprio parere. Non si è posta alcun freno, in quanto ha sottolineato la sua immaturità. Il diretto interessato non ha replicato, ma sicuramente dirà qualcosa in sua difesa.

Stefano ci ha ripensato?

Maria si scaglia contro Stefano perché non si è mostrato all’altezza. Non ha saputo sfruttare l’opportunità, dunque adesso dovrà solo accettare le conseguenze. Stefano è stato beccato in compagnia di Mariana Rodriguez, però si vocifera che voglia tornare da Belen. Quest’ultima sta vivendo una favola con Morrone, dunque potrebbe dargli un due di picche. I fan sperano che prenda la decisione giusta perché merita di essere felice. Molti sono convinti che i colpi di scena non mancheranno.