Mikaela Neaze Silva, il dramma della velina di Striscia: “Mio padre è sparito…”

Mikaela Neaze Silva parla del padre

Dopo una stagione come velina a Striscia la Notizia, Mikaela Neaze Silva insieme alla collega Shaila Gatta sta andando in onda ogni sera su Canale 5 con Paperissima Sprint Estate. Di recente la ragazza ha rilasciato una lunga intervista rilasciata al magazine DiPiù. La giovane ha parlato della sua carriera professionale, ma anche della sua vita privata e della famiglia. E a proposito di quest’ultima, il papà della ragazza per molti anni è sparito dalla sua vita dopo essersi lasciato con la madre.

“Non ho avuto sue notizie, è ricomparso quando avevo 18 anni. L’ho rifiutato, non volevo sapere più niente, mi aveva fatto male”, la giovane ballerina. Col passare del tempo, smaltita la rabbia, la Neaze Silva ha concesso un’altra possibilità al genitore: “Abbiamo cominciato a sentirci ma ormai era troppo tardi perché è morto pochi mesi dopo che avevamo ripreso i contatti. Mi è rimasto il rimpianto di non avergli potuto dire tante cose”.

Il successo della velina di Striscia la Notizia

Anche nella nuova edizione di Striscia la Notizia che prenderà il via il prossimo settembre, il pubblico di Canale 5 avrà la possibilità di rivedere Mikaela Neaze Silva. Infatti per il quarto anno consecutivo sarà velina insieme con la collega Shaila Gatta. Intento, tutte le sere fino a metà del prossimo mese, sarà sulla rete ammiraglia Mediaset alla guida 5 di Paperissima Sprint insieme al Gabibbo e Vittorio Brumotti.

Intervistata dal periodico DiPiù, la giovane ha confessato che mai avrebbe pensato di raggiungere questi livelli: “Non avrei mai immaginato di arrivare fino a qui quando ero una bambina che in Africa ballava felice per la strada a piedi nudi”. Ricordiamo che Mikaela è fuggita dall’Africa dopo una guerra civile quando aveva solo sei anni.

Il fidanzato di Mikaela Neaze Silva vive in Cina

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la velina Mikaela Neaze Silva di Striscia la Notizia è felicemente fidanzata con Bchir. La collega di Shaila Gatta, nel corso della lunga intervista per il settimanale DiPiù ha confessato di vivere una relazione sentimentale a distanza perché ragazzo che ama si trova in Cina.

Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 non si vedono dallo scorso gennaio, al momento spostarsi in quei luoghi è alquanto complicato. Tuttavia i due ragazzi hanno deciso di comune accordo di stare lontani finché la pandemia non sarà conclusa definitivamente.