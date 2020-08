Antonella Clerici scatena l’inferno: il commento ad Anna Moroni non piace al web [FOTO]

Anna Moroni in vacanza col marito

Dopo due anni d’assenza dalla fascia di mezzogiorni di Rai Uno a settembre Antonella Clerici sarà di nuovo in onda. Archiviata La prova del cuoco e la sua conduttrice Elisa Isoardi, il prossimo mese la professionista lombarda sarà alla guida di E’ sempre Mezzogiorno, un nuovo format culinario suddiviso in tre parti. Ovviamente tutti i fan della compagna di Vittorio Garrone non vedono l’ora di vederla sul piccolo schermo e capire il meccanismo della trasmissione televisiva.

Nel frattempo Anna Moroni, co-conduttrice di Ricette all’Italiana con Mengacci, e cara amica della Antonella Clerici si sta godendo le vacanze col marito. Il programma di cucina che va in onda su Rete 4 al momento è in pausa estiva e, anche se al momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale, l’81enne dovrebbe ritornare a settembre.

Anna Moroni e Antonella Clerici lavoreranno di nuovo insieme?

Ma davvero nella prossima stagione televisiva Anna Moroni sarà di nuovo al fianco di Davide Mengacci con Ricette all’italiana? Visto che Antonella Clerici tornerà sul piccolo schermo, la maestra di cucina sarà al suo fianco come i vecchi tempi? In più di un’occasione l’81enne ha confessato di aver lasciato la Rai non proprio in modo pacifico a causa del suo risentimento nei confronti della produzione de La Prova del Cuoco.

Nelle varie interviste la donna di Gubbio ha detto che gli autori non l’hanno mai chiamata per comunicarle di non essere stata riconfermata nè richiamata dopo l’addio della Clerici. Al momento la Moroni è particolarmente attiva sui suoi canali social. Infatti su Instagram ama molto condividere con foto e video quello che sta facendo in Sardegna insieme al marito Tonino. I due realizzano delle gite in barca e delle cene e pranzi nei ristoranti della zona.

Il commento di Antonella Clerici non piace

Nonostante non si vedano tutti i giorni, Antonella Clerici è sempre rimasta in contatto con la sua cara amica Anna Moroni. Per tale ragione la professionista di Legnano ha commentato in questo modo un post dell’81enne su Instagram: “Sei sempre in giro”, accompagnando le sue parole con un cuoricino.

I follower della maestra di cucina però, non hanno capito il senso del messaggio, vedendo una punta d’invidia nei confronti della madre di Maelle. Infatti alcuni di essi hanno reagito in questo modo: “Fa bene! Arrivarci alla sua età come lei!”; “Ma fa bene !!!!”. Ecco lo scatto in questione che mostra la Moroni con la sua dolce metà: