Maria De Filippi nonna: sogno ad occhi aperti per la conduttrice Mediaset

Maria De Filippi in vacanza in attesa di tornare sul piccolo schermo

Reduce dal grande successo d’ascolti con la settima edizione di Temptation Island, Maria De Filippi si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza ad Ansedonia. Infatti molto presto dovrà tornare a Roma per iniziare a lavorare ai suoi programmi: Uomini e Donne, Amici e Tu si que vales. C’è da dire che a fine mese Queen Mary e Maurizio Costanzo raggiungeranno un grande obbiettivo, ossia le nozze d’argento.

La professionista pavese, però, oltre al successo vorrebbe qualcosa che riguarda la sua sfera privata. In poche parole la regina della tv italiana vorrebbe tanto diventare nonna. La sua speranza è che il figlio Gabriele che da poco è andato a convivere con la fidanzata presto le realizzi il suo grande sogno. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato di recente.

Il grande desiderio di Maria De Filippi

Nonostante sia in vacanza Maria de Filippi di recente ha rilasciato una lunga intervista ad un noto magazine. Oltre a parlare dei suoi programmi che sono pronti a tornare sul piccolo schermo, e di Stefano De Martino, Emma Marrone e Belen Rodriguez, la professionista pavese ha svelato il suo grande desiderio.

Da tempo Queen Mary desidera diventare nonna e l’unica speranza è che il figlio Gabriele Costanzo faccia un bambino con la fidanzata Francesca Quattrini. Ovviamente i due sono ancora molto giovani e solo da poco sono andati a convivere. Di conseguenza la moglie di Maurizio Costanzo dovrà aspettare ancora un bel po’.

Le confessioni di Queen Mary sulla possibilità di diventare nonna

In un’intervista realizzata a Vieni da me di Caterina Balivo, Maria De Filippi confessò senza giri di parole il suo desiderio: “Se un giorno mi piacerebbe essere nonna? Sì, mi piacerebbe molto. Pensate che bello essere nonna di due gemelline…”. La professionista di casa Mediaset ha molta stima nei confronti del figlio Gabriele Costanzo, infatti lo vede sufficientemente maturo per diventare padre.

Il 29enne lavora con i suoi genitori alla Fascino Pgt dimostrando ottime capacità professionali. Infatti il ragazzo si è messo a disposizione del padre e della madre per la realizzazione di format di successo che hanno ricevuto il parere positivo da parte del pubblico italiano.