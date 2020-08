Benedetta Rossi, fan in apprensione: la food blogger dà l’annuncio [FOTO]

Benedetta Rossi e il successo in tv e sui social network

Senza ombra di dubbio Benedetta Rossi è una delle food blogger più in voga del momento grazie al suo grosso seguito sui social network. Numeri che hanno aperto alla donna la possibilità di debuttare sul piccolo schermo approdando su Real Time e Food Network, entrambi canali tv che fanno parte di Discovery Italia, con il suo programma culinario Fatto in casa per Voi.

La professionista che ha iniziato il tutto sul suo canale YouTube, col passare del tempo ha raggiunto dei picchi davvero invidiabili. Ad esempio su Instagram ha ben 3,2 milioni di follower che la seguono. Anche in televisione viene apprezzata tantissimo dai telespettatori.

La food blogger sparita: che fine ha fatto?

Da qualche giorno, però, Benedetta Rossi è improvvisamente sparita dai suoi canali social, lasciando senza parole tutti coloro che la seguono. Infatti i fan che si sono immediatamente domandati dove fosse finita la food blogger. Quest’ultima che vive nelle Marche, tra una ricetta e l’altra, ha sempre condiviso con loro i momenti più belli delle sue giornate, coinvolgendo spesso la persona che le ha rubato il cuore, ovvero il marito Marco Gentili.

Di conseguenza, non vedere più condividere dei contenuti su Instagram e Facebook fa strano. Visto che erano iniziate a circolare delle informazioni sbagliate, la diretta interessata ha voluto chiarire cosa è accaduto. Con delle Stories su IG, la cuoca marchigiana ha spiegato le ragioni della sua assenza.

Benedetta Rossi spiega il motivo della sua assenza dai social network

Stando alle dichiarazioni fatte da Benedetta Rossi sulle Stories di Instagram, quest’ultima è stata molto impegnata con alcuni progetti professionali, come per esempio con con le riprese della nuova edizione del suo programma culinario per le emittenti di Discovery Italia. Ma quello che ha tranquillizzato i fan sono state le sue dichiarazioni sul suo imminente ritorno.

In poche parole la donna ha confessato che non lascerà mai i social: “Adesso riprenderemo la vita di tutti i giorni. Ho bisogno di ritornare alla mia quotidianità ed anche di parlare più spesso con voi. Mi siete mancati, sono sincera. E’ una cosa biunivoca!” Semplicemente non volevo annoiarvi con le solite storie, tutto qui”. Ecco le foto postate su IG: