Bianca Atzei in bikini manda in tilt Instagram e gioca con i fans: “Dove mi trovo?”

Bianca Atzei è tornata sulla cresta dell’onda: la cantante di origini sarde ma nata e cresciuta a Milano, dopo diverse esperienze in altri settori, oggi è più che mai carica e decisa a riprendersi la scena. Una scelta figlia anche di una vita privata che sorride alla giovane cantante che, nel frattempo, è diventata anche una star social. Con quasi 900mila followers, infatti, Bianca è una delle cantanti più seguite ed amate del web.

Bianca Atzei: e lo spot per l’Italia

A causa della pandemia da Coronavirus i viaggia all’estero – salvo qualche rara eccezione per i Paesi europei – sono stati quasi azzerati. E così anche molti vip hanno dovuto rinunciare alle loro ferie fuori dai confini ed hanno così deciso di trascorrere le vacanze in Italia. Poco male, ha spiegato Bianca, dal momento che in Italia abbiamo i più bei paesaggi del mondo.

La cantante infatti ha deciso di diventare – ed ha invitato i suoi colleghi a fare altrettanto – la paladina spot del turismo italico 2020. Qualche giorno fa ha pubblicato un scatto che la ritrae in bikini che ha mandato in delirio i fans. Bianca ha poi aggiunto, nella didascalia della foto, che in Italia abbiamo dei paesaggi davvero affascinanti. E poi, volendo anche giocare un pò con i suoi followers, ha chiesto a tutti di indovinare dove si trovasse e quale fosse il posto che le ha rapito il cuore questa estate.

I fan rispondo a Bianca

Molti fans hanno deciso di rispondere all’indovinello di Bianca, sotto un post che ha ricevuto tantissimi like e reactions. Qualcuno, commentando la foto dell’ex concorrente de L’isola dei Famosi ha azzardato che la cantante si trovasse ad Alghero, in Sardegna, tornata nella sua terra. Qualcuno invece scherza sottolineando come, con Bianca in primo piano, anche la bellezza del luogo passa in secondo piano. In effetti la bella cantante si trova proprio in Sardegna.

Quello che si percepisce dagli scatti e dalle ultime settimane è però la serenità di Bianca dove mesi davvero difficili. Complice di questa rinascita anche la storia d’amore con Stefano Corti, Iena di Italia Uno. Da poco i due hanno festeggiato il primo anno insieme.

Bianca era uscita a pezzi dalla storia con il pilota Max Biaggi, tanto che la 33enne cantante aveva dichiarato di non credere più nell’amore. Parole che sembrano ormai un lontano ricordo tra le braccia di Corti. Una felicità ritrovata dopo un periodo troppo buio.