Paola Ferrari umilia Deletta Leotta, ecco come la fa a pezzi: “Non è una giornalista sportiva, è una showgirl”

Paola Ferrari e Diletta Leotta: la guerra continua

Niente da fare, tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non corre buon sangue. Le due donne in questi ultimi anni se le sono dette di santa ragione scatenando una serie di polemiche sul web. Ma per quale ragione c’è questa rivalità? Tutto nasce da alcune dichiarazioni che la giornalista e conduttrice sportiva della Rai ha fatto nei confronti del volto noto di DAZN.

In diverse occasioni la storica padrona di casa de La Domenica Sportiva e 90° Minuto ha avuto delle reazioni al vetriolo contro la professionista siciliana, sottolineando la sua carente preparazione e il suo stile di conduzione. Ovviamente la diretta interessata ha sempre replicato alle accuse della sua rivale. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

Per quale ragioni le due donne non si sopportano?

E’ cosa risaputa che tra Diletta Leotta e Paola Ferrari, due donne che hanno la passione per il calcio non ci sia nessuna simpatia. In una recente intervista al magazine Vero TV, la 59enne lombarda che ha lavorato sempre in Rai ha deciso di esprimere un altro giudizio nei confronti dell’ex conduttrice Sky.

In primis la donna ha fatto un complimento sull’aspetto fisico della bella sicula, subito dopo la mazzata sulla carriera. Perché la Ferrari, oltre ad ammettere il fascino del noto volto di DAZN, ha apertamente sminuito la sua preparazione sportiva. A quanto pare la Ferrari segue il programma sportivo Diletta Goal, di conseguenza ha puntato il dito contro la collega.

Paola Ferrari affonda Diletta Leotta

Intervistata dal noto periodico Vero TV, Paola Ferrari senza giri di parole ha espresso un parere negativo nei confronti di Diletta Leotta. “Non ho niente contro di lei, è una bellissima ragazza e sta facendo bene la sua strada, molto diversa dalla mia, perché più incentrata sullo spettacolo. Lei non è la giornalista sportiva per come la intendo io, è più una showgirl. Ha le corde per farlo… io no, ho un altro Dna”, ha tuonato la nota giornalista di Rai Sport.

Quest’ultima ha bocciato la bella siciliana affermando che non è assolutamente preparata nel campo in cui lavora da anni. Dopo queste affermazioni al vetriolo arriverà la replica da parte della diretta interessata? La guerra a distanza continua.