Elettra Lamborghini e il regalo ai fans, la foto è mozzafiato: “Pronta per le nozze”

Sta diventando un vero e proprio fenomeno musicale – ma soprattutto social – la ricca ereditiera di Casa Lamborghini. Dopo il Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini è una delle più amate cantanti del nostro Paese. Complice, più che le doti canore, la sua simpatia e la sua bellezza che hanno distrutto quell’etichetta di snob che Elettra si era guadagnata in America.

Elettra Lamborghini sempre più magra

Sul palco del più famoso festival della musica italiana, condotto da Amadeus, Elettra si era presentata in più serate con vestiti aderenti che mettevano in risalto le sue curve giunoniche. Oggi Elettra, complice una dieta e tanta palestra, è dimagrata moltissimo, tanto, come lei stessa ha più volte specificato, ha dovuto cambiare molto del suo guardaroba. La cantante aveva anche parlato con i suoi followers delle sue preoccupazioni circa un dimagrimento troppo veloce nel periodo del lockdown.

Elettra si è mostrata ad ogni modo in splendida forma durante il programma Battiti Live, andato in onda su Italia Uno, dove si è presentata in uno splendido abito firmato da Dolce&Gabbana. La foto di quella serata canora ha avuto oltre 250mila like. Elettra è infatti seguitissima sui social anche perchè, la cantante, mostra nelle stories la sua vita quotidiana affrontata sempre con il sorriso sulle labbra e una certa dose di simpatia.

Elettra si prepara al matrimonio

La bella cantante si sta preparando all’ormai imminente matrimonio con lo storico fidanzato AfroJack. Elettra il prossimo 6 settembre convolerà infatti a nozze, anche se la location è ancora top secret. Questo perchè Elettra avrebbe chiuso un accordo per trasmettere le nozze in diretta con il programma di Canale 5 Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Anche il canale Real Time, di proprietà Sky, vorrebbe un programma sui primi mesi in casa della coppia.

Ecco perchè Elettra, in questi mesi, si è cimentata con qualche difficoltà – divertendosi con i fans – nelle stories di Instagram, ai fornelli. Vorrebbe, come lei stessa ha confermato, sorprendere il suo nuovo sposo prendendolo per la gola. Intanto nessuno dei due ha però rinunciato alla sua carriera.

Elettra è infatti al lavoro per chiudere un album, il primo pubblicato in lingua italiana, che dovrebbe uscire per fine anno. Al momento la coppia ha dichiarato di non volere figli, ma le cose potrebbero cambiare. Ancora da decidere anche dove risiederanno: è probabile che i due compreranno una nuova casa a Milano, oltre alle proprietà che hanno a Los Angeles.