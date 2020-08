Perché oggi non va in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno? La decisione Mediaset

Arriva lo stop per DayDreamer – Le Ali del Sogno

Arrivano delle notizie poco positive per i numerosi telespettatori di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Ebbene sì, dopo due mesi ininterrotti di programmazione la soap opera turca con Demet Ozdemir e Can Yaman si è presa una settimana di pausa. Infatti, da oggi lunedì 10 agosto a venerdì 14 agosto 2020 non andranno in onda le puntate inedite su Canale 5.

Al suo posto, verranno proposti due episodi de Il Segreto, lo sceneggiato iberico che da qualche settimane viene riproposto in replica nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset. Vista l’assenza della serie che parla della storia d’amore tra Can e Sanem, le vicende ambientate a Puente Viejo andranno in onda dalle ore 14:45 alle 16:30.

Pausa di Ferragosto per la soap opera con Can Yaman e Demet Ozdemir

Per fortuna i telespettatori di Canale 5 non rimarranno orfani di DayDreamer – Le Ali del Sogno per molto tempo. Infatti, subito dopo Ferragosto, la rete ammiraglia Mediaet tornerà a trasmettere la soap opera turca nella consueta fascia oraria. L’appuntamento è a partire da lunedì 17 agosto alle 14:50 sino alle 15:30 circa.

Le ragioni dello stop non sono legate ad un andamento negativo della serie. Anzi, gli ascolti dello sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir sono più che buoni con una media di 2,6 milioni di telespettatori e uno share pari al 22%. Di conseguenza, i vertici del Biscione vogliono preservare DayDreamer non rischiando di mandarla in onda proprio nella settimana di Ferragosto, quando gran parte degli italiani non sono a casa a guardare la televisione ma in vacanza al mare o in montagna.

Il possibile futuro di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ma tra qualche settimana potrebbe esserci un altro stop per DayDreamer – Le Ali del Sogno. Anche se al momento non c’è nulla di ufficiale, a settembre lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir cederà il posto alla nuova stagione del dating show Uomini e Donne che di consueto va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45. Stando a quanto scritto sul profilo Instagram Qui Mediaset, la programmazione della serie tv potrebbe subire delle clamorose variazioni.

In poche parole potrebbe tornare in autunno in coppia con Il Segreto, oppure alla fine della sua messa in onda prevista per gli inizi di gennaio 2021. Infine, ricordiamo che la versione originale di DayDreamer è formata da 51 puntate da 2 ore ciascuna, suddivise nella versione italiana in 153 episodi da 40 minuti cadauno.