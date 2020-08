Chiara Ferragni furiosa con Fedez: la parolaccia di Leone [VIDEO]

I Ferragnez virali in qualsiasi social network

Come tutti ben sanno Chiara Ferragni e l’influencer più seguita in Italia. Infatti la cremonese conta ben oltre 20 milioni di follower, mentre il marito ne ha quasi nove. Nelle ultime ore la fashion blogger è molto arrabbiata con Fedez per un gesto che è stato fatto sui social network. Cosa è successo?

Il padre di Leone Lucia sembra si stia divertendo un po’ troppo nel sentire il suo figlioletto di due anni nel dire le parolacce. Nonostante la sua giovanissima età, il componente dei Ferragnez è abbastanza sveglio. I suoi genitori lo stimolano molto e il piccolo è diventato una vera star di Instagram e Tik Tok. Tuttavia certe cose dovrebbero essere evitate, soprattutto perché i tre sono molto seguiti da persone di varie età.

Leone Lucia pronuncia una parolaccia

Nelle ultime ore Chiara Ferragni si è infuriata nera con Fedez, perché il figlioletto Leone Lucia ha iniziato a dire una parolaccia. Nello specifico il piccolo che ha solo due anni ha pronunciato “ca**o”. Nello specifico, il ragazzino ha iniziato a dire la sua prima parolaccia la settimana scorsa, mentre stava giocando insieme al padre. La fashion blogger cremonese lo ha immediatamente sgridato, filmando il tutto col cellulare.

L’influencer ha fatto capire al rapper milanese che Leone è davvero molto piccolo per imparare certi termini. Fedez, però, non ha dato ascolto alla sua dolce metà, anzi è apparso particolarmente divertito su quello che faceva il bambino. Naturalmente la clip è stata caricata su Instagram e in pochissimo tempo è diventata virale. (Continua dopo il video)

Chiara Ferragni furiosa col marito Fedez: il motivo

Al momento Chiara Ferragni e Fedez si trovano in vacanza in Sardegna e il figlioletto Leone Lucia ha pronunciato ancora una volta la parolaccia citata prima. In questo caso la nota fashion blogger cremonese si è infuriata ancora di più con il rapper milanese. Il tutto è iniziato quando Fedez ha proposto al piccoletto di fare uno scherzo alla madre.

L’infante si è precipitato di corsa verso l’influencer e le ha detto: “ca**o”. A quel punto l’ex giudice di X Factor ha cercato di difendere il bimbo e salvare la situazione dicendo: “Ha detto scherzo! Vero Leo?“. Ma il diretto interessato ha ripetuto ancora una volta il termine sconcio, scatenando l’ira della Ferragni.