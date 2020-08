Maria De Filippi, la confessione inedita su Maurizio Costanzo: “Ha paura…”

Maria De Filippi e la confessione inedita su Maurizio Costanzo

In attesa di tornare sul piccolo schermo con i suoi programmi di successo, Maria De Filippi si di recente ha rilasciato un’intervista. In quell’occasione ha fatto delle confessioni inaspettate sul marito Maurizio Costanzo. La conduttrice Mediaset ha parlato del della sua dolce metà, che tra l’altro a fine festeggerà le nozze d’argento, sottolineando di aver imparato molto da lui, in particolar in ambito professionale.

Queen Mary in tutti questi anni ha sempre detto di provare una grande stima nei confronti del giornalista romano provare una e che per lei l’81enne è sempre stato un importante punto di riferimento. Inoltre, la professionista pavese ha voluto confidare dei dettagli inaspettati sulla vita privata dell’uomo che ha sposato nel 1995.

Maria e Maurizio festeggiano le nozze d’argento

Come accennato prima Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono convolati a nozze ben 25 anni fa anche se si conoscono da più tempo. Nonostante la differenza d’età i due format una delle coppie più longeve della televisione italiana e tempo fa hanno anche adottato un figlio che si chiama Gabriele. Nel corso di una recente intervista la professionista di casa Mediaset ha confessato la grande paura del marito.

Affermazioni inaspettate quelle fatte da Queen Mary, rendendo noti dei dettagli sulla vita privata della coppia. La padrona di casa di Uomini e Donne, come ha spesso confessato nei suoi programmi, è una vera appassionata di serie televisive. Infatti ne guarda molte e si appassiona ai vari personaggi, tanto che alcuni sono stati invitati nei format che presenta.

La grande paura di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi, però, deve guardare da sola tutte le serie televisive che ama perché il marito Maurizio Costanzo si rifiuta di vederle. Per quale ragione? In poche parole il giornalista romano ha paura di questi telefilm. “Ha paura che una serie tv gli crei dipendenza, per questo non vuole vederle”, ha confessato la regina della tv italiana nel corso di un’intervista ad un noto magazine.

Una paura davvero originale quella dell’81enne, ma così grande da lasciare che la sua dolce metà guardi tutte le serie in solitudine perché lui non vuole diventarne assolutamente dipendente. Mentre la professionista pavese ha paura delle malattie, in poche parole è ipocondriaca.