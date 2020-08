Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, tanti indizi confermano la crisi

Cecilia Rodriguez ed il suo compagno sono scomparsi, nessuna foto insieme

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si vedono più da tempo insieme, nemmeno sui social dove hanno sempre condiviso scatti, video e tenerezze varie. Lei poi è stata in vacanza insieme alla sorella ed al nipotino, ma anche in questo caso nessuna traccia di Ignazio. Si parla di loro da qualche mese anche perché si rincorrono tanti pettegolezzi che parlano di una crisi che a questo punto potrebbe essere reale.

Fino ad oggi nessuno dei due ha voluto intervenire sulla questione, hanno scelto di non parlare, per smentire o confermare. Non è la prima volta che si parla di crisi quando si tratta di loro. Adesso a parlare è stato Amedeo Venza che su Instagram ha pubblicato un video ed ha spiegato alcuni dettagli.

Cecilia Rodriguez, mancanze, errori, incomprensioni, troppi problemi per la coppia che ha preso un periodo di pausa

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi da qualche tempo, hanno deciso insieme di prendersi un periodo di pausa utile a salvaguardare il rapporto. Hanno fatto tanti errori in passato, adesso bisogna trovare il modo per recuperare e ritornare ad essere più forti di prima. Non si sa però di che errori si tratti, anche se in molti hanno pensato a tradimenti vari.

Si parla poi di stanchezza ed incomprensioni caratteriali dovuti probabilmente ad un periodo di stress. La loro relazione ha avuto inizio quando nessuno avrebbe puntato su di loro. Sono stati molto bravi a dimostrare di essere uniti e di amarsi, anche quando chiunque pensava si trattasse di una storiella agli inizi, non destinata a proseguire.

Nessuno credeva in loro, ma adesso sono diventati la coppia modello

La passione tra loro non è mancata, ricordiamo infatti la scena dell’armadio nella casa del Grande Fratello. I due fecero scalpore proprio per questo, se la loro relazione dovesse giungere al termine, creerebbe dispiacere un pò a tutti perchè i follower si sono affezionati ad entrambi, al vederli uniti. Chiunque ha puntato su di loro adesso, anche perché Cecilia piace molto di più al fianco di Ignazio. Un altro dispiacere ha a che fare con le ultime rivelazioni dei due prima del lockdown.

Avevano dichiarato che avrebbero voluto una gravidanza, poi è successo qualcosa. Ad ogni modo avevano anche affermato che non sarebbe stato il momento, avrebbero aspettato ancora un pò, ma non molto. La speranza è l’ultima a morire ed i follower in loro credono parecchio, tutto ritornerà alla normalità. Nel frattempo Cecilia e Belen si fanno compagnia in un periodo che a quanto pare per loro non è molto fortunato in amore.