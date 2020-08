Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo sono in crisi? Arriva la risposta dell’ex tronista (FOTO)

I fan delle coppie di Uomini e Donne sono stati messi in allarme a causa della diffusione di un rumors che riguarda due tra i protagonisti più amati. Stiamo parlando di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo i quali sembravano essere in crisi.

A scatenare questo gossip ci ha pensato lei, la quale ha pubblicato una IG Stories davvero molto particolare. Da quel momento in poi, i follower si sono spaventati ed hanno cominciato a fare delle domande. Ecco che subito dopo è stata svelata la vicenda.

I rumors sulla crisi tra Teresa e Salvatore

Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia hanno partecipato ad una precedente edizione del talk show di Maria De Filippi. Dopo essere usciti insieme dal programma, i due si sono giurati amore eterno convolando a nozze. In seguito al lieto evento, però, sono finiti al centro di grosse polemiche per aver fatto delle gravi insinuazioni sulla trasmissione e sulla caporedattrice Raffaella Mennoia. Era proprio lo scorso agosto quando tra le due donne si scatenò una guerra social, conclusasi con una diffida emanata dalla redazione del talk contro la coppia.

Ad ogni modo, a distanza di un anno, i due sono tornati a far parlare di sé. Nel dettaglio, l’ex tronista ha pubblicato un post nel quale ha condiviso la canzone Fai rumore di Diodato. La donna, però, per enfatizzare maggiormente il concetto ha aggiunto anche la frase “Ricomincio da me”. Questo ha subito generato un campanello d’allarme in tutte le persone che seguono la coppia. (Continua dopo la foto)

La Cilia e Di Carlo chiariscono tutto

Questo è avvenuto ieri sera, pertanto, nella notte saranno stati davvero moltissimi i messaggi che i fan hanno inviato a Salvatore e Teresa per chiedere loro cosa fosse successo. Ebbene, trascorsa l’intera nottata, è stata la Cilia a fare chiarezza sulla vicenda. La dama ha dato il buon giorno a tutti i suoi follower con una splendida foto che ritrae lei e suo marito felicemente insieme.

Lui appare parecchio assonnato, sta di fatto che lei ha ironicamente alluso al fatto che stesse dormendo in piedi. Con questo post, dunque, sono stati dissipati tutti i dubbi che avevano fatto pensare ad una crisi. Non sono state necessarie parole per chiarire la cosa, dato che l’immagine è stata decisamente eloquente. Anche Salvatore ha condiviso tale contenuto sulla sua pagina Instagram in modo da fugare ogni incertezza.