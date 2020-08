Temptation Island Nip riparte il 9 settembre con al timone Alessia Marcuzzi

Temptation Island Nip, tutti pronti e carichi per le registrazioni delle nuove puntate

Temptation Island Nip, avrà inizio giorno 9 settembre. Il reality più atteso sta per iniziare come sempre su Canale 5. Alessia Marcuzzi sarà al timone della nuova stagione televisiva, è stata proprio lei ad ufficializzare il tutto durante un’intervista.

Se non ci dovessero essere cambiamenti all’ultimo momento, tra un mese potremmo vedere la prima puntata di Temptation Island Nip. Alessia dice di essere pronta, è carica, lavorare alla realizzazione del programma è stato e sarà tanto difficile, ma ne vale assolutamente la pena.

Temptation Island Nip, tutti pronti a partire, ecco le novità più importanti

Temptation Island Nip, i concorrenti sono in quarantena già dal 10 luglio, hanno affrontato il test sierologico, qualora ci dovessero essere le condizioni necessarie si sottoporranno anche al tampone. Niente può succedere dato che sono tenuti sotto controllo medico h24, la paura nonostante tutto è tanta, ma non si può rinunciare ad andare avanti.

Alessia afferma che inizialmente c’è stato un dubbio, si sono trovati di fronte a due possibilità, quella di andare tutti a casa e lasciar perdere per quest’anno, oppure continuare e lavorare alla realizzazione di Temptation. Hanno scelto di andare avanti nonostante siano successe parecchie cose. Uno degli ultimi avvenimenti è stato un incendio che ha colpito proprio il villaggio dove si sono registrate le puntate di Temptation. Quindi molto probabilmente non sarà l’Is Morus Realis ad ospitare la nuova stagione di Temptation Island Nip.

I consigli di Maria De Filippi, la conduzione solo ed esclusivamente in jeans

Ormai si è quasi in partenza, nessuno potrà mai pensare di tornare indietro. In questo momento Alessia è in vacanza con il marito, sotto carica per partire più forte di prima. La nuova edizione sarà incredibilmente nuova ed interessante. Sarà soltanto Nip, quindi non ci saranno personaggi famosi, ma la scelta dei partecipanti è stata fatta con tanta attenzione. Sono tutti personaggi simpatici, che promettono abbastanza bene. Le coppie saranno presentate prossimamente.

Per quanto riguarda Alessia, questa per lei è la seconda volta a capo di un programma tanto conosciuto ed atteso dal pubblico di Uomini e Donne. Anche questa volta non ci deluderà, sarà seduta sul tronco a condurre con nonchalance e grande capacità. Arrivano sin da ora gli auguri da parte di Maria De Filippi che le ha consigliato di non sbagliare come ha fatto l’anno scorso. Quest’anno sarebbe il caso di non condurre in minigonna seduta sul tronco ma magari in jeans.