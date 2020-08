Gabriel Garko interviene sulla questione GF Vip: ecco le sue parole

L’attore è intervenuto personalmente tramite il suo profilo Instagram sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ecco il suo messaggio

Grande Fratello Vip: Gabriel Garko nel cast?

Da giorni non si fa altro che parlare della presenza di Gabriel Garko nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il nome dell’attore era apparso settimane fa sui siti di gossip ma non c’era nessun indizio a riguardo. Poi Patrizia De Blanck ad un evento pubblico ha confermato la sua presenza nel reality parlando anche di Gabriel. Infatti, ha detto che con lei ci sarebbero stati l’attore, appunto, poi Flavia Vento ed Elisabetta Gregoraci.

Il giorno dopo, però, il sito Giornalettismo ha smentito questa affermazione. Ha detto, in particolare, che la presenza della Gregoraci sembra quasi certa, ma c’è ancora un punto di domanda su Flavia Vento. Di sicuro Gabriel Garko non ci sarebbe stato perchè impegnato in altri progetti lontani dalla tv.

Il messaggio dell’attore

Nonostante la smentita del sito gli utenti hanno comunque continuato a parlare di questa vicenda, forse speranzosi di vedere l’attore di nuovo in tv e magari conoscerlo meglio avendo a disposizione ben tre mesi per farlo. Invece, è arrivato un messaggio proprio da Gabriel Garko. Quest’ultimo ha scritto qualche riga dal suo profilo social dicendo di non sapere bene quello che è successo, ma ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. (Continua dopo il post)

Poi ha aggiunto in didascalia “fake news“. Probabilmente tanti utenti hanno iniziato a chiedere direttamente a lui se fosse vero o meno tutto quello detto da Patrizia De Blanck. I fan dell’attore dovranno quindi abbandonare ogni speranza. Avreste voluto vederlo nel cast?

Le ultime indiscrezioni

La quinta edizione del Grande Fratello Vip inizierà su Canale 5 il 14 settembre e sarà condotta da Alfonso Signorini accompagnato da Pupo nelle vesti di opinionista. Ancora nessuna notizia per quanto riguarda la seconda opinionista, probabilmente donna, ma in queste ore si è fatta largo nel web l’ipotesi di Antonella Elia. Nel frattempo il cast è quasi pronto ma dalla produzione ancora nessuna notizia ufficiale.

Ormai certa sembra la presenza di Patrizia De Blanck e Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento è tra le più quotate ma non solo. Menzioniamo qualche nome di vip che ha avuto un colloquio: Asia Argento, Riccardo Fogli, Matilde Brandi, Tosca D’Aquino. Ma ci sono stati, ricordiamolo, anche tanti rifiuti importanti. Alfonso Signorini non è riuscito a convincere Maddalena Corvaglia e Alessandra Mussolini.