Oroscopo 10 agosto 2020: momento energico per molti segni, mai chiudere in gabbia un Acquario

L’Oroscopo del 10 agosto vede i Toro e i Leone in preda alle emozioni. Fase energica anche per Sagittario e Pesci. Gli Acquario, invece, sentono l’esigenza di essere più liberi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata non propriamente al top per i nati sotto questo segno. Oggi vi sentite demotivati e stanchi e tenderete a vedere tutto nero. Sappiate che è una sensazione passeggera, pertanto, rimandate le decisioni importanti o potreste essere influenzati negativamente dal vostro stato d’animo.

Toro. L’Oroscopo del 10 agosto vi esorta ad essere un po’ più razionali. Oggi ci sarà una certa tendenza a buttarvi di pancia nelle situazioni tralasciando alcune questioni molto importanti. Evitate di prendere decisioni troppo serie nella giornata odierna. Non cimentatevi in attività che richiedono concentrazione.

Gemelli. In questo periodo sono favoriti i rapporti sociali e, più nello specifico, quelli amorosi. Se siete alla ricerca di un nuovo amore, questo potrebbe essere il periodo adatto per trovarlo. Prestate attenzione all’impulsività. Oggi potreste essere troppo poco razionali nelle scelte.

Cancro. Periodo un po’ delicato in quanto vi sentite un po stanchi e nervosi. Le cose potranno migliorare solo se sarete in grado di credere maggiormente in voi stessi e se riuscirete a mantenere la calma. Chi sta per intraprendere un nuovo percorso di vita o un nuovo lavoro deve sfoderare tutte le migliori qualità in proprio possesso.

Leone. Oggi siete un vulcano di energia e di idee. Siete continuamente alla ricerca di nuovi ed eccitanti stimoli. Questa è una cosa tendenzialmente positiva, solo che bisogna fare attenzione in amore perché potreste essere portati a stancarvi facilmente se noterete piattezza e monotonia nel rapporto.

Vergine. La giornata odierna sarà contrassegnata da un grande fascino e voglia di farsi notare. Se state cercando di fare colpo su qualcuno, questo potrebbe essere il momento propizio. Se, invece, volete dare nuovo pepe al vostro rapporto di coppia, approfittate per concedervi una giornata romantica con il partner.

Previsioni 10 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno devono essere un po’ più attenti al loro corpo. In questo periodo vi state lasciando andare un po’ troppo e questo non va bene. Mettetevi in riga e abbiate maggiore cura di voi stessi. Oggi vi sentite un po’ nervosi e agitati, pertanto, sfogare la rabbia nell’attività fisica potrebbe essere la risposta esatta.

Scorpione. Molte volte, i nati sotto questo segno tendono a chiudersi in se stessi divenendo impenetrabili. Cercate di essere un po’ meno rigidi, specie nei rapporti di amicizia. Uscite e relazionatevi con gli altri. A volte un confronto può essere molto utile per risolvere certe situazioni pesanti.

Sagittario. Periodo molto positivo per quanto riguarda l’amore. Oggi sarete un vero vulcano di idee e di passione. Approfittate della situazione per concedervi una fuga romantica con il partner. Se, invece, siete single, allora è il caso di uscire. Sarebbe un vero peccato chiudersi in casa e non dare modo al vostro fascino di esplodere.

Capricorno. L’Oroscopo del 10 agosto denota una certa perdita di autostima. Si tratta di una fase passeggera che, però, potrebbe crearvi non pochi problemi, specie in amore. Evitate le discussioni perché oggi siete poco obiettivi. Non lasciatevi condizionare dal cattivo umore, passerà.

Acquario. In questo giorno avvertirete la volontà di essere liberi. Sia se siete single, sia se siete in coppia, sentite il bisogno di pensare un po’ di più a voi stessi e di ritagliarvi i vostri spazi. Chi vi circonda non dovrebbe provare a tapparvi le ali, altrimenti gli esiti potrebbero essere devastanti.

Pesci. Momento molto energico anche per i nati sotto questo segno. Avete voglia di gettarvi in nuove esperienze e progetti. Per questo motivo, sono favoriti coloro i quali svolgono lavori creativi o a contatto con il pubblico. In amore siete pieni di vitalità. Insomma, chi vi sta accanto non si annoierà di certo.