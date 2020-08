Luca Dorigo pronto a tornare in tv: la verità su Maria De Filippi, Simona Ventura, Barbara D’Urso e quell’occasione mancata a L’Isola dei Famosi

L’ex tronista ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di molti argomenti e ha ricordato il suo passato televisivo. Ecco le sue dichiarazioni

Luca Dorigo: Uomini e Donne e il presunto flirt con Simona Ventura

Gli appassionati di Uomini e Donne sicuramente ricorderanno Luca Dorigo. Lui è stato l’unico a fare il tronista per ben tre volte. La prima volta, nel 2005/2006 ha perso la testa per Amalia Roseti e l’ha scelta ma lei ha detto di no. La seconda volta Amalia è tornata, decisa questa volta a conquistarlo, e lui, ancora molto preso, l’ha scelta di nuovo. Le cose, però, non sono andate bene e Luca è tornato di nuovo sulla sedia rossa. Lì non ha sopportato le critiche ed ha abbandonato dopo poco.

In questi giorni Luca ha rilasciato una lunga intervista per TvLo e parlando della sua esperienza in televisione a Uomini e Donne ha detto di essere ancora grato a Maria De Filippi per l’opportunità. Ha una grande stima della conduttrice che praticamente gli ha cambiato la vita. Forse avrebbe voluto accanto Tina, che lo fa sorridere e pensa sia una spalla intelligente. Ma adesso non andrebbe mai al Trono Over.

Luca ha avuto anche l’occasione di parlare del flirt con Simona Ventura di cui si parlava anni fa. L’ex tronista, infatti, faceva parte del cast di Quelli che il calcio ed ha instaurato una bella amicizia con la conduttrice ma niente di più.

Barbara D’Urso e quell’occasione mancata a L’Isola dei Famosi

Dopo Uomini e Donne e Quelli che il calcio, Luca Dorigo ha anche partecipato al reality Un due tre, stalla! condotto da Barbara D’urso. A domanda sulla conduttrice, il dj veronese ha detto che è molto facile attaccarla visto che nei suoi programmi ci sono personaggi discutibili.

Lui odia la tv di oggi dove tutto è costruito attorno ad un personaggio che ha i numeri sui social e che è una bomba mediatica in breve tempo. Tuttavia, mancano di personalità, per questo andrebbe volentieri a cena con Barbara D’Urso per farsi conoscere e, perchè no, per avere l’opportunità di tornare in tv.

Infine, ha rivelato una cosa molto curiosa. Due anni fa era stato scelto per partecipare a L’Isola dei Famosi al posto di Jeremias Rodriguez, il quale si era rotto una mano. Ma “alla fine hanno fatto carte false ed è partito con la mano rotta praticamente. Come mai? Io ho una sorella bellissima ma ha un bambino e vive qua in paese“, ha polemizzato l’ex tronista.