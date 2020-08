Uomini e Donne: Mattia Marciano esce allo scoperto con la nuova fidanzata

L’ex tronista di Uomini e Donne è uscito allo scoperto con il suo nuovo amore. Ecco la prima foto sui social

Uomini e Donne: Mattia Marciano ha trovato un nuovo amore

Mattia Marciano era andato a Uomini e Donne per corteggiare Rosa Perrotta e Desirèe Popper. Il percorso con quest’ultima sembrava stesse andando molto bene ma poi lei ha deciso di abbandonare il trono. La redazione ha proposto a Mattia di sedersi sulla sedia rossa e dopo qualche tempo ha scelto all’improvviso Vittoria Deganello con la quale ha avuto una storia per otto mesi.

Le loro strade si sono divise molto presto e a quel punto ci sono stati alcuni gossip su Mattia che lo volevano vicino prima a Giulia Latini (ex corteggiatrice di Luca Onestini), poi all’ex naufraga Victorija Mihajlovic. Qualche battutina sui social aveva confermato la relazione con quest’ultima, ma in poco tempo se ne sono perse le tracce. Adesso Mattia è tornato al centro dell’attenzione per essere uscito allo scoperto con un’altra ragazza.

La nuova fidanzata

Mattia soltanto poche ore fa ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui è abbracciato ad una ragazza con la seguente didascalia: “le parole le lascio alla foto, io non sono bravo“. La ragazza in questione è Camilla. Sotto il post sono arrivati molti commenti, qualcuno ha scritto: “era ora“, qualcun altro ha messo dei cuori. Uno su tutti si è fatto notare, ovvero il commento di Alessandro Graziani che ha scritto: “Ci siamo inguaiati“, avendo trovato anche lui l’amore da poco. Che cosa ne pensate? (Continua dopo il post)

Le ultime coppie di Uomini e Donne

Uomini e Donne continua a far nascere amori anche se a volte, come nel caso di Mattia Marciano, non vanno bene una volta lontano dalle telecamere. Nell’ultima stagione, ad esempio, il programma ha subìto uno stop improvviso a causa del Coronavirus che ha interrotto le relazioni, ma nonostante questo sono nate lo stesso alcune coppie.

Sara Shaimi non ha fatto altro che pensare ad un suo corteggiatore in particolare nei mesi di lockdown, Sonny Di Meo, quindi ha deciso di sceglierlo scoprendo che era stata la stessa cosa per lui. Anche Carlo Pietropoli ha sentito la mancanza di Cecilia Zagarrigo, l’ha scelta e adesso entrambe le coppie sono felici. L’unica a cui non è andata bene è Giovanna Abate, la quale ha scelto Sammy Hassan ma dopo appena una settimana la storia è finita.