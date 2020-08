Maria De Filippi, rivelazioni su Belen e Stefano De Martino: potrebbero tornare insieme

Maria De Filippi, il ritorno di fiamma tra l’argentina e il ballerino è sempre più probabile

Maria De Filippi ha detto la sua su Belen Rodriguez e Stefano De Martino affermando che i tra i due potrebbe non essere realmente finita. Stefano ha più volte dimostrato di essere un inguaribile combinaguai, nonostante questo è un bravo ragazzo. Prima d’oggi non ha mai espresso opinioni in merito, ma adesso sembrerebbe essere arrivato il momento, dato che chiunque ne sta parlando anche senza conoscere i fatti.

Durante l’ultima intervista rilasciata al settimanale Gente, la conduttrice ha affermato che se non combina guai, non è Stefano De Martino. A quanto pare dopo la fine della relazione con Emma e l’inizio della frequentazione con Belen, Stefano ne ha combinata qualcun altra. Maria però ha preferito non parlare.

Maria De Filippi ha incontrato Stefano De Martino, sapeva che avrebbe combinato qualche guaio

Maria De Filippi ha quindi raccontato che proprio dopo la fine del lockdown il ballerino è andato a trovarla a Roma. Ogni volta che Stefano chiede di incontrarla, vuol dire che ha combinato qualcosa o che sta per combinarla. Da un punto di vista lavorativo Stefano è una bravissima persona, non si può non provare stima nei suoi confronti perché ha una grandiosa capacità.

Poi però è anche un ragazzo particolare, che cade facilmente in stupide trappole. Ha sbagliato tante volte, anche nei suoi confronti, ma è riuscito a farsi perdonare abbastanza in fretta, sempre. Lo ha fatto per esempio durante Amici, quando ha tradito oltre che Emma con Belen anche la fiducia di Maria che oggi gli vuole bene come se niente fosse accaduto.

Ecco cosa pensa di Belen Rodriguez la De Filippi

Per quanto riguarda la crisi che ha investito in questo periodo Belen e Stefano, la conduttrice non si è sbilanciata con rivelazioni ed affermazioni, è ovvio che la sia a conoscenza dei fatti. Saranno i diretti interessati a farlo qualora dovessero averne voglia. Per quanto riguarda Belen Maria ha affermato che è una donna dal cuore grande, si emoziona con poco, è un po’ una bambina, anche se a guardarla non si direbbe. Sembra essere sicura di sé, invece è proprio il contrario, ha sofferto tanto, la vita con lei non è stata generosa.

Per adesso Belen si trova in vacanza, sta cercando di dimenticare quello che è avvenuto recentemente, tutto ciò che si è detto e che si continua a dire. ss è mostrata in video proprio qualche mese fa è arrabbiata con i paparazzi che hanno parlato e straparlato della loro situazione. Il gossip ha preso il sopravvento come è sempre accaduto durante le sue frequentazioni e relazioni. In molti casi sono stati proprio i paparazzi a crearle disagi e problemi.