Rosa Perrotta, l’ultimo post solleva la bufera: “Pessimo esempio, mantenuta” (FOTO)

•”Respira. Sarai madre per tutta la vita. Insegnagli le cose importanti,le cose vere: a saltare nelle pozzanghere, ad osservare gli animali, a dare baci e abbracci fortissimi. E non negargliene mai: può essere che tra qualche anno gli abbracci che ti mancheranno saranno proprio quelli che tu non gli hai dato. Digli quanto gli vuoi bene ogni volta che lo pensi. Lasciagli immaginare e immagina con lui. Non farlo piangere e piangi con lui:le pareti si possono ridipingere ,gli oggetti si rompono e si sostituiscono continuamente, le urla della mamma fanno male per sempre. Puoi lavare i piatti più tardi, mentre tu pulisci… lui cresce. Lui non ha bisogno di troppi giocattoli. Lavora di meno,ama di più e soprattutto, respira. Tu sarai madre per tutta la vita lui sarà bambino una sola volta”•