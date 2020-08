Asia Argento nella bufera, beccata insieme ad un collega 17enne [FOTO]

Asia Argento paparazzata insieme ad un collega minorenne

Asia Argento è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per alcune foto che sono state pubblicate da un noto settimanale di gossip. La figlia del regista horror è stata paparazzata in dolce compagnia, ovvero con all’attore 17enne Andrea Pittorino. L’e sostenitrice del movimento Me Too che ha 44 anni si trovava a Fiumicino dopo essere atterrata da Parigi, insieme al collega minorenne. Tutti gli scatti si trovano su Oggi, la rivista diretta da Umberto Brindani.

La donna e il ragazzo si stringono in un abbraccio. Cosa c’è tra i due? Nelle immagini in questione, Asia che nell’ultima stagione televosiva è stat più volte ospite a Live Non è la D’Urso, si stava accendendo una sigaretta e poi ha gettato le braccia al collo a Pittorino mentre stavano aspettando un taxi.

Cosa c’è tra l’attrice e il 17enne Andrea Pittorino?

Al momento né Asia Argento e nemmeno il giovane Andrea Pittorino ha commentato le foto pubblicata dal settimanale di gossip Oggi. Tuttavia sul web si sono sollevate le prime polemiche perché già alcuni pensano che tra i due attori possa esserci del tenero e e secondo l’oro l’atteggiamento della figlia del regista Dario è scorretto. Pittorino è un attore, nato nel 2002, che ha debuttato a quattro anni nel cast di ‘Un ciclone in famiglia’.

Successivamente il giovane professionista ha interpretato altre parti in pellicole cinematografiche e fiction tv. Ma la sua ultima interpretazione importante è quella ne ‘Gli anni più belli’ diretto da Gabriele Muccino. In questo film Andrea impersona il ruolo di Paolo, che nella versione adulta sarà interpretato da Kim Rossi Stuart. (Continua dopo la foto)

Le foto dei due all’aeroporto di Fiumicino creano delle polemiche

A pubblicare in esclusiva le foto che fanno già discutere nel web è stato inizialmente Chi, la nota rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini. Chi ha guardato gli scatti ha immediatamente pensato al recente passato di Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall’attore statunitense Jimmy Bennett.

Una vicenda che risale al 2009, quando lui era ancora 17enne. Nelle prossime ore i diretti interessati daranno la loro versione dei fatti oppure manterranno il silenzio? Non resta che attendere per ulteriori sviluppi.