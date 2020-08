Andrea Damante cambia look e spiazza tutti, eccolo in una nuova versione (FOTO)

Andrea Damante si è presentato sui social totalmente nuovo, taglio e colore freschi di parrucchiere

Andrea Damante si è mostrato ai suoi follower con il nuovo look, taglio di capelli alla moda e colore innovativo, l’ex tronista di Uomini e Donne è passato al biondo. Il ragazzo non ha ancora pubblicato post sulla pagina Instagram personale, ma si è mostrato sulle stories dove sfoggia la nuova capigliatura sicuro di sé. È in compagnia di un amico, si trovano in aeroporto e stanno per raggiungere le scale del velivolo. Di Giulia De Lellis non c’è traccia.

In quest’ultimo periodo tra i due è successo qualcosa, non è stato ancora chiarito cosa, ma molto probabilmente si sono lasciati. Non hanno voluto rilasciare rivelazioni e spiegazioni sull’accaduto, forse lo faranno un po’ più in là.

L’unica che ha scelto di accennare qualcosa è stata Giulia che ha affermato che per loro è un momento davvero triste e particolare, stanno affrontando dei disagi, tante cose sono cambiate e stanno cambiando. Al momento stanno facendo finta di nulla, ma sanno entrambi che la situazione non può andare oltre ancora per molto tempo. Non hanno voglia di parlare di quanto accaduto, perché preferiscono risolvere prima le cose tra loro e poi in seguito rendere partecipi i follower e tutti coloro che li seguono da quando si sono scelti durante il programma di canale 5. (Continua dopo la foto)

Andrea Damante, dopo il primo tradimento i due sono tornati insieme, adesso sembrerebbe essere successo qualcosa di più grave

Andrea Damante qualche tempo fa l’aveva combinata grossa. Giulia aveva scoperto dei tradimenti attraverso il computer, diverse foto confermavano il chiacchiericcio dei paparazzi e dei follower che l’avevano avvisata. Così i due si erano lasciati, lei aveva anche scritto un libro nel quale affermava di non avere alcuna intenzione di perdonarlo e di ritornare insieme a lui.

Poi dopo qualche tempo invece si sono mostrati insieme più uniti ed innamorati di prima. I follower hanno più volte affermato di essere delusi dalla decisione di Giulia che appariva una donna piena di rispetto nei suoi confronti, invece si è lasciata andare alla debolezza. Tutto per poi arrivare a lasciarsi una seconda volta almeno così pare.

Giulia De Lellis, alcune voci di corridoio parlano di un tradimento questa volta da parte della ragazza

Adesso i paparazzi parlano di un secondo tradimento molto più grave, questa volta da parte di Giulia. La situazione potrebbe essere realmente questa, dato che Andrea ha affermato di essere triste, ma di non avere alcuna intenzione di mollare.

Il tronista pensa che se non è andata bene c’è un motivo, non è il caso di farne una tragedia. La vita va avanti per tutti. Troppa rassegnazione da parte sua, potrebbero nascondere qualcosa.