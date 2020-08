Grande Fratello Vip: scelta l’opinionista che affiancherà Pupo, Antonella Elia

Sembra che l’opinionista che affiancherà Pupo nella quinta edizione sia stata scelta. Ecco le ultime indiscrezioni

Grande Fratello Vip: scelta l’opinionista che affiancherà Pupo

Dopo il successo della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, quest’ultimo si sta preparando ad una quinta ed ancora più spettacolare edizione. Mediaset l’ha confermato alla guida del reality che tornerà già a settembre spodestando la versione di Barbara D’Urso che è stata rimandata. Al fianco di Alfonso Signorini troveremo Pupo, di nuovo.

Infatti, se Wanda Nara, che doveva essere la scoperta del conduttore, non ha convinto per niente il pubblico e l’azienda nel ruolo di un’opinionista praticamente assente, Pupo ha sempre diviso il pubblico per le sue battute pungenti ai concorrenti. Dopo tanti mesi di ricerche e di rumors, pare che la produzione abbia deciso chi affiancherà il cantautore.

TvBlog in queste ore ha rivelato in anteprima il nome dell’opinionista della quinta edizione. Vicino a Pupo e Alfonso Signorini ci sarà Antonella Elia. Per lei questo è un momento molto fortunato a livello lavorativo, un po’ meno per quanto riguarda la sua vita privata. Infatti, è reduce dall’esperienza di Temptation Island in cui il compagno Pietro Delle Piane l’ha ferita molto. (Continua dopo la foto)

Antonella Elia pronta alla rivincita

Nel programma condotto da Filippo Bisciglia abbiamo visto un’Antonella Elia fortemente provata davanti alle azioni e alle parole di Pietro Delle Piane. Infatti, al falò finale di confronto la showgirl ha deciso di lasciarlo, salvo poi concedergli un’altra possibilità. La coppia è stata paparazzata al mare da poco.

Ma il pubblico aveva già avuto modo di vedere in che relazione complicata si trovasse perchè proprio a inizio 2020 Antonella era una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione è sempre stata al centro dell’attenzione per la sua storia con Pietro (paparazzato con l’ex), per la sua storia personale e per i numerosi litigi vissuti nella Casa. Quindi, lei sa bene come si vive in quel contesto e quali sono le dinamiche che si vengono a creare. Questo va a suo favore se ricoprirà davvero la veste di opinionista. Che cosa ne pensate?

Ricordiamo che Antonella ha lavorato come valletta con i grandi della tv, Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello, anche se prima si era fatta strada nel teatro e negli spot pubblicitari. Ha partecipato ad alcuni reality, come non dimenticare la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi e a Pechino Express e poi ha ricoperto spesso il ruolo di opinionista in diversi programmi tv.