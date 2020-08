Coppia muore a pochi istanti l’uno dall’altro: esempio di vero amore

Una coppia muore a pochi istanti l’uno dall’altro. I due erano sposati da 70 anni. Raymond e Kathleen Atkins avevano recentemente festeggiato il loro anniversario di matrimonio, ma a seguito di una malattia prolungata Raymond è purtroppo morto nella loro casa in Virginia, negli Stati Uniti.

Coppia muore a pochi istanti l’uno dall’altro: morto prima lui e poi lei

Negli ultimi due anni, Raymond aveva combattuto contro il cancro ai polmoni ed era stato recentemente ricoverato in ospedale per un trattamento, giurando di tornare a casa in tempo per celebrare il loro giorno speciale il 22 luglio. Il figlio della coppia, Les Atkins, ha detto in un’intervista: “Mio padre mi ha chiamato e ha detto: ‘Ho pregato Dio tutta la notte e tutto il giorno di poter lasciare questo ospedale e sarò fuori di qui la mattina.’ Questo è stato il giorno prima del loro anniversario. ”

Fortunatamente Raymond è riuscito a tornare a casa e ha potuto festeggiare con Kathleen e la loro famiglia. Tuttavia, pochi giorni dopo la loro festa, la salute del novantenne ha iniziato a peggiorare e nelle prime ore del mattino la sorella di Les ha scoperto che il padre era tragicamente morto.

Les ha detto: “Mia mamma ha detto a mia sorella che non poteva immaginare la vita senza di lui”.

Ricordando i momenti strazianti dopo la morte di suo marito Kathleen non ha superato il dolore. Il figlio infatti ha raccontato: “Poi, nel giro di pochi minuti, mia sorella ha richiamato e ha detto che mia madre era strisciata nel letto con lui ed era sopraffatta dal dolore”. Una volta distesa sul letto, Kathleen, 86 anni, ha detto: “Non lo lascerò andare da solo”.

Esempio di vero amore il loro

I due non volevano rimanere da soli senza l’altro. Insieme, avevano sopportato questa vita, avevano questa forte fede e si rifiutavano semplicemente di essere separati. È una favola nel vero senso della parola.”Raymond e Kathleen, che gestivano una compagnia di taxi, lasciano quattro figli, sei nipoti e 17 pronipoti.

Quando ha esaminato i loro effetti personali dopo che erano morti, Les ha detto di aver trovato alcune parole di saggezza scritte. Avevano scritto: “‘Fai il meglio che puoi fare’. Il figlio crede che sia tutto quello che hanno fatto per 70 anni. Hanno fatto il meglio che potevano fare. Un vero esempio di vero amore il loro, che dovrebbe essere spunto di riflessione oggi che spesso si perdono di vista i reali valori della vita.