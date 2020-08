Barbara D’Urso mostra l’intimo in spiaggia, lo scatto fa il giro del web (Foto)

Barbara D’Urso si sta proprio godendo una bella estate. I momenti più belli la nota conduttrice Mediaset ha voluto condividerli con i propri followers che, quotidianamente, la seguono sui social. Nelle ultime ore, la D’Urso ha postato uno scatto che ha fatto il giro del web in cui pare divertita nel giocare con un look ved e non vedo scelto in occasione di una cena in spiaggia.

Per Barbara D’Urso che, a settembre, inizierà nuovamente la programmazione dei suoi programmi (Live, non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque), il tempo sembra non passare mai. La donna ha 63 anni e non li dimostra affatto ammaliando i fans con la sua bellezza. Inevitabile una cascata di commenti. Vediamoli.

Barbara D’Urso, vacanze in pieno relax

Si sta godendo l’estate al massimo Barbara D’Urso, una delle conduttrici più note in casa Mediaset. Dopo essere stata protagonista di diverse indiscrezioni, alcune delle quali volevano la cancellazione dei suoi programmi dai palinsesti della prossima stagione, la bella D’Urso si prepara a ricominciare a lavorare a settembre. La rete, infatti, ha confermato sia Pomeriggio Cinque che Live: Non è la D’Urso il cui debutto è previsto a metà settembre.

Cosa fare, di meglio, nel frattempo, che godersi le vacanze? Ed è proprio quello che sta facendo Barbara D’Urso che, a 63 anni suonati si sta divertendo come una ragazzina dimostrando che, fintanto che si è giovani dentro, l’età è un parametro relativo. La prova di queste vacanze spensierate sta proprio sui social dove la donna, tramite il proprio profilo Instagram, ama condividere vari aspetti della sua quotianità.

Il gioco del vedo e non vedo

Nelle ultime ore, Barbara D’Urso ha postato una foto in cui pare divertirsi molto nel classico gioco del vedo e non vedo. La conduttrice, dopo aver mostrato un fisico mozzafiato nelle tantissime foto postate in bikini, in cui le hanno dato anche dell’anoressica. Lo scatto che ha fatto impazzire i fans la ritrae in pantaloncini bianchi ed una camicetta trasparente da cui si intravede benissimo la sua pelle abbronzata e il reggiseno.

Un abbigliamento che Barbara D’Urso ha scelto per la serata e la cena al mare a cui, di lì a poco, avrebbe partecipato con alcuni amici. Una foto, quest’ultima, che ha fatto il pienone di like e di commenti da parte dei fans che si sono detti estasiati dalla bellezza della conduttrice per la quale il tempo pare davvero non trascorrere mai.