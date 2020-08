Gianni Morandi, auguri speciali al figlio Pietro, “In un attimo….” (Foto)

Gli appassionati del genere musicale rap lo conosceranno bene! Stiamo parlando di Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, il figlio minore di Gianni Morandi. Proprio poche ore fa, in occasione del 23esimo compleanno del ragazzo, il padre, recentemente bersaglio di numerosi attacchi social, ha pubblicato per lui una dedica speciale.

Per fare gli auguri al figlio, Gianni Morandi ha deciso di utilizzare i social network per condividere con i fans (sia suoi che del figlio) un momento speciale come quello del compleanno. Ed in effetti le risposte di tutti i followers non hanno tardato ad arrivare e quest’occasione di festa è diventata davvero indimenticabile. Vediamo tutti i dettagli.

Gianni Morandi, un post speciale per il figlio

Come avviene, ad oggi, per tutte le star dello spettacolo, anche Gianni Morandi ha voluto utilizzare il suo profilo social per fare gli auguri al figlio Pietro. Il ragazzo, ormai diventato un uomo, ha compiuto ieri 9 agosto 23 anni e proprio questa è stata l’occasione che ha ispirato Morandi ad esprimergli nuovamente tutto il suo amore ed il suo orgoglio.

Il post di Gianni Morandi si esprime in maniera molto chiara. “9 agosto”, esordisce, “oggi è il compleanno di mio figlio Pietro. In un attimo è diventato un uomo, compie 23 anni ma questa foto mi sembra scattata l’altro ieri… Auguri Pietro, avanti così, conquista la vita”. Quale augurio migliore per un figlio da parte di un padre? La foto, risalente a quando Pietro era un ragazzino, esprime, poi, tutto il feeling tra i due artisti.

Pietro, l’orgoglio di papà Gianni

Gianni Morandi ha avuto quattro figli di cui, però, solo tre sono attualmente in vita. Serena, una delle figlie avute dal primo matrimonio, è infatti morta subito dopo la nascita. Con la prima moglie, comunque, Morandi ha un maschio e una femmina, Marianna e Marco. Pietro è l’ultimo nato. Sua madre è, difatti, la seconda moglie del cantante di Monghidoro, Anna Dan. Figli a cui Morandi è legatissimo e per i quali, come ogni buon padre di famiglia, darebbe la vita.

Pietro, nella sua passione ed attività di musicista rap, è l’oroglio del padre Gianni Morandi che non perde occasione per manifestargli tutto il suo affetto e la sua stima. In base a quanto dichiarato da una vecchia intervista, Morandi vorrebbe avere un “incontro artistico” con il figlio. Pare che quest’ultimo non sia molto d’accordo. “Mi ammazzerei la carriera” ha detto alludendo alla fama del papà.